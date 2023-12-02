يورو 2024 - ناجلسمان: سعيد لأنني سألعب ضد لاعبين دربتهم.. ومجموعتنا ليست سهلة
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 22:43
كتب : FilGoal
شدد يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا على سعادته بالمجموعة التي وقع فيها منتخبه بكأس الأمم الأوروبية 2024 لأنه سيقابل بعض اللاعبين الذين دربهم من قبل.
وقال ناجلسمان للصحفيين عقب المباراة: أعرف بعض اللاعبين من الفرق التي سنلعب ضدهم وسبق لي أن دربت بعضهم وسأكون سعيدا لأنني سأقابل اللاعبين الذين قمت بقيادتهم في لايبزج من قبل".
وتابع "خصومنا ليسوا سهلين ولكننا بكل تأكيد نريد التأهل من المجموعة".
وأقيمت اليوم قرعة يورو 2024 في مدينة هامبورج الألمانية.
وأوقعت القرعة منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى مع اسكتلندا والمجر وسويسرا.
وتقام البطولة في ألمانيا خلال شهر يونيو المقبل من عام 2024.
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