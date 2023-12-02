يورو 2024 - ساوثجيت: سعيد بمجموعتنا.. وسقف توقعتنا مرتفع

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

علق جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا على قرعة فريقه في كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال ساوثجيت عبر قناة بي إن سبورتس: "دائما ما يبدأ التخطيط بعد إجراء القرعة والآن أصبحنا نعرف المنتخبات التي ستتواجد معنا والأماكن التي سنلعب فيها والرؤية أصبحت واضحة".

وتابع "سعيد جدا بالمجموعة التي نتواجد فيها وبالأداء الذي يقدمه المنتخب خلال السنوات التي أقود الفريق بها وسقف التوقعات عال جدا".

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وأضاف "ميتروفيتش واحد من خيرة اللاعبين ولعب في الدوري الإنجليزي وصربيا تخرج لاعبين جيدين مع الوضع في الاعتبار عدد سكانها".

وأوقعت القرعة منتخب إنجتلرا في المجموعة الثالثة بجوار كل من صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وكان منتخب إنجلترا قد خسر نهائي النسخة الماضية من يورو 2020 ضد إنجلترا بركلات الترجيح.

إنجلترا جاريث ساوثجيت يورو 2024
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