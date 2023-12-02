يورو 2024 - سباليتي: مجموعة جميلة للغاية لمن يحبون كرة القدم

يعرف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا ما يلزم للفوز على منافسيه في يورو 2024.

ويتواجد منتخب إيطاليا حامل اللقب في مجموعة تضم إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وقال سباليتي عبر بي إن سبورتس: "مجموعة جميلة للغاية لمن يحبون كرة القدم، وسينتظرون الكثير من المتعة".

وأضاف "كل الأنظار ستكون موجهة على هذه المباريات، وانتم تعرفون جيدا إسبانيا وكرواتيا".

وأتم "دربت لاعبين كروات كثيرا من قبل ولديهم عزيمة كبيرة واعرف ما يلزمنا لهذه المباريات".

وشدد عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "عليك أن تلعب أمام إسبانيا وإلا ستفقد متعة لعب الكرة، كرواتيا منتخب قوي وذو خبرة، وألبانيا أظهروا كم هم أقوياء، الأمر يعتمد على كيفية قابليتنا للتطور".

ويتواجد إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المجموعة الخامسة سويا وهو ما حدث من قبل في 2012 وفي النهاية تأهل منتخبا إيطاليا وإسبانيا للنهائي.

وجاءت نتائج قرعة يورو 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار 1 - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من المسار 2.

المجموعة السادسة: تركيا - الفائز من مسار 3 - البرتغال - التشيك.