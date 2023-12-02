Gaming - كابكوم: سنستمر في إعادة إصدار مختلف ألعاب Resident Evil

تحدث يوشياكي هيراباياشي منتج ريميك الجزء الرابع والثاني من لعبة Resident Evil في لقاء صحفي عن أهمية الريميك بالنسبة له شخصيًا وللسلسلة ككل مشيرًا لمدى روعة جلب الألعاب الكلاسيكية القديمة إلى جيل جديد من اللاعبين لم يجربها في المرة الأولى التي صدرت فيها.

وحدث ذلك مع 3 أجزاء حتى الآن من السلسلة وهم Resident Evil 2 و Resident Evil 3 و Resident Evil 4 وهي أجزاء صدرت في 1998 , 1999 و 2005 تباعًا.

وأعادت كابكوم تقديم الألعاب في 2019 و 2020 و 2023 أعادتهم للواجهة، وسلطت الضوء مجددًا على أهميتهم في تاريخ الألعاب، ولذلك ترى كابكوم أن المزيد من الريميكس مهم لبقية أجزاء السلسلة.

انتشرت في الآونة الأخيرة مطالبات لكابكوم بريميك جديد للعبة Resident Evil Code Veronica ولكن الشركة نفت أنها فكرت حتى في العمل على اللعبة، ولكن على ما يبدو من خلال تصريح منتج الريميكس (يوشياكي) أن كابكوم تهتم لأراء الجماهير بشكل كبير. لذا لا نستبعد السماع عن الريميك قريبًا!