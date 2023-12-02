انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) نيس

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

يقدم FilGoal.com متابعة مباشرة وحية لمباراة نانت ضد نيس فيالجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد الدولي المصري أساسيا مع نانت.

ويحتل نانت المركز الـ11 برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في الوصافة بـ29 نقطة.

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انتهاء المباراة

ق 82: خروج مصطفى محمد ودخول عبد القادر بامبا.

ق 64: بعد كرة أوجوستو أنقذ لافون مرماه من تسديدة قوية من تيريم موفي.

ق 63: دوجلاس أوجوستو لاعب نانت يسدد كرة قوية ترتطم في العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 43: ألبا لافون حارس مرمى نانت ينقذ فريقه من استقبال هدف التعادل بعد تصدي رائع من رأسية قوية من لاعب نيس من ضربة ركنية.

ق 25: فلورين مولي يسجل الهدف الأول لنانت بعد متابعته لتصدي الحارس ليسجلها مولي بنجاح في أقصى ارتفاع للمرمى.

ق 4: أهدر مصطفى محمد الهدف الأول لنانت بعدما كان في مواجهة المدافع الأخير لنيس، لكن تسديدته ارتطمت في المدافع وخرجت لضربة ركنية.

بداية المباراة

نيس الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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