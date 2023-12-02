الخامس على التوالي.. ريال مدريد يفوز على غرناطة بثنائية
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
حقق ريال مدريد الفوز على غرناطة بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.
سجل هدفي ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز ورودريجو.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 38 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا، بينما استمر غرناطة في المركز الـ 19 برصيد سبعة أهداف.
التشكيل
بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من براهيم دياز ورودريجو وخوسيلو، بينما لعب بيلينجهام كوسط ملعب.
كروس أساسي، وخوسيلو يقود هجوم ريال مدريد أمام غرناطة📋 #السبت_الكروي pic.twitter.com/Y5c1vLkrfF— FilGoal (@FilGoal) December 2, 2023
أحداث المباراة
تعرض راؤول فيرنانديز حارس غرناطة للإصابة في الدقيقة الـ 11 ودخل أندري فيريرا الحارس البديل.
وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق براهيم دياز مستغلا تمريرة رائعة من توني كروس في الدقيقة الـ 27 لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس.
video:1
تمريرة سحرية من توني كروس يترجمها دياز بنجاح#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_غرناطة #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/uoY7HX2q39— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023
وأهدر جود بيلينجهام فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من دياز لينفرد ولكنه سدد بجوار المرمى.
وما بين شوطي المباراة دخل لوكاس فاسكيز بدلا من داني كارفاخال.
وفي الشوط الثاني أضاف ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق رودريجو بمتابعة لتسديدة بيلينجهام التي تصدى لها الحارس.
video:2
رودريغو يعزز التقدم لريال مدريد بهدف ثاني#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_غرناطة #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/ocCbjEN2X5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023
بتسجيله في مرمى غرناطة يكون رودريجو قد سجل في 5 مباريات متتالية للمرة الأولى بقميص ريال مدريد.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال بيتيس خارج ملعبه يوم السبت المقبل 9 ديسمبر.