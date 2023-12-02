الخامس على التوالي.. ريال مدريد يفوز على غرناطة بثنائية

حقق ريال مدريد الفوز على غرناطة بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز ورودريجو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 38 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا، بينما استمر غرناطة في المركز الـ 19 برصيد سبعة أهداف.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من براهيم دياز ورودريجو وخوسيلو، بينما لعب بيلينجهام كوسط ملعب.

كروس أساسي، وخوسيلو يقود هجوم ريال مدريد أمام غرناطة📋 #السبت_الكروي pic.twitter.com/Y5c1vLkrfF — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2023

أحداث المباراة

تعرض راؤول فيرنانديز حارس غرناطة للإصابة في الدقيقة الـ 11 ودخل أندري فيريرا الحارس البديل.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق براهيم دياز مستغلا تمريرة رائعة من توني كروس في الدقيقة الـ 27 لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس.

video:1

وأهدر جود بيلينجهام فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من دياز لينفرد ولكنه سدد بجوار المرمى.

وما بين شوطي المباراة دخل لوكاس فاسكيز بدلا من داني كارفاخال.

وفي الشوط الثاني أضاف ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق رودريجو بمتابعة لتسديدة بيلينجهام التي تصدى لها الحارس.

video:2

بتسجيله في مرمى غرناطة يكون رودريجو قد سجل في 5 مباريات متتالية للمرة الأولى بقميص ريال مدريد.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال بيتيس خارج ملعبه يوم السبت المقبل 9 ديسمبر.