Gaming - مخرج The Witcher 4 يكشف أسرارا عن اللعبة

إذا كنت قد سمعت عن تألق سلسلة The Witcher سواء في مجال المسلسلات أو الألعاب، وتريد البدء في تجربة اللعبة، فإن الجزء الرابع القادم سيكون مناسب جدا لك بحسب سيباستيان كالامبا مخرج اللعبة من خلال تصريح أخير له لموقع "ليجا نيرد".

قال أيضا أن اللعبة تهدف لدفع حدود ألعاب تقمص الأدوار أو Role Playing، وتقديم نظام قتال وتقمص أكثر عمقا من الأجزاء الماضية.

"لدينا مسار محدد لنبتكر في نطاقه، و من الواضح أنه يتعين علينا محاولة جذب جمهور جديد نظرا لمرور وقت طويل منذ إطلاق الجزء الأخير، ولن يتم إصدار The Witcher 4 قبل عدة سنوات من الآن".

وأضاف: لذلك لا يمكننا استهداف الجمهور المولع بالسلسلة فقط، بل يجب علينا أيضا أن نبني مجتمعا جديدا، أعتقد أنني أستطيع القول إنها ستكون نقطة دخول ممتازة للعديد من اللاعبين، دون أن ننسى المحبين الأوفياء القدامى الذين ما زالوا يرغبون في متابعة مغامرات Geralt.

وأنهى حديثه قائلا: "الفكرة هي بناء شيء يتفوق على The Witcher 3، ويحكي قصة أكثر كثافة وصياغة طريقة لعب أكثر كثافة".

من كلام المخرج، يبدو أننا أمام تجربة ملحمية جديدة، ولكن اللعبة الآن لاتزال بعيدة بالرغم من إعلان الاستوديو أنها دخلت مرحلة الإنتاج وأن نصف عامليه يعملونا عليها الآن.