دوري أبطال إفريقيا – فوز تاريخي لـ نواذيبو على بيراميدز.. والمجموعة تشتعل

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

نواذيبو ضد بيراميدز

خسر بيراميدز من نظيره نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الفريق سيدي عمار وعبد الله عبيد، وكذلك حصل ديميني ساليك لاعب نواذيبو على بطاقة حمراء.

نواذيبو يفوز لأول مرة على ملعبه في تاريخ الفرق الموريتانية وكذلك أول فريق موريتاني يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك الفوز الأول لأي فريق موريتاني على منافس مصري في التاريخ.

نواذيبو التقى سابقا مع المصري وبيراميدز في مجموعة الكونفدرالية في موسم 2019-2020 وخسر المباريات الأربعة.

بهذه الخسارة يحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط، جميع الفرق لديها نفس العدد من النقاط، لكن فارق الأهداف يحسم الترتيب حتى الآن، يحتل صنداونز الجنوب إفريقي الصدارة، وبيراميدز وصيف، ومازيمبي الكونغولي المرتب الثالثة، ونواذيبو يتذيل المجموعة.

نواذيبو يدخل سريعا في المباراة

لم يعط نواذيبو الفرصة لبيراميدز في الدخول في أجواء المباراة، وسجل مباشرة في الدقيقة الرابعة من عمار بعدما تسلم الكرة خلف أحمد سامي مدافع بيراميدز ويسدد الكرة بين قدمي أحمد الشناوي حارس المرمى لتسكن الشباك.

وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين من الهدف الأول، إذ انفرد بسام أحمد لاعب نواذيبو بأحمد الشناوي لكن التسديدة مرت من فوق العارضة لخارج الملعب.

بيراميدز دخل لأجواء الملعب

دخل بيراميدز في أجواء في أول فرصة حقيقية إذ أرسل محمد الشيبي تمريرة استلمها ماييلي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها مبودج حارس مرمى نواذيبو وتابعها فاخري لاكاي وصدها حارس المرمى ثم شتتها الدفاع.

أهدر لاكاي مرة أخرى كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء مرت الكرة فوق المرمى لخارج الملعب.

طرد لنواذيبو

بعد دقيقتين من الشوط الثاني حصل ديمين ساليك على بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخلي القوي على ماييلي.

خطورة موريتانية رغم الطرد

إبراهيم جادياجا لاعب نواذيبو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم سدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

استغلال متأخر من بيراميدز لطرد ساليك

لم يتمكن بيراميدز من استغلال الطرد مبكرا فجاء متأخرا في الدقيقة 90 لتظهر الخطورة، بلاتي توريه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن نجح عمر مانجان في التصدي لها من على خط المرمى.

الهجوم المرتد يقتل بيراميدز

قتل نواذيبو آمال بيراميدز من خلال الهجوم المرتد السريع ففي الدقيقة الخامسة في الوقت بدلا من الضائع سجل عبد الله عبيد الهدف الثاني بعد مجهود فردي راوغ أكثر من لاعب لبيراميدز ودخل لمنطقة الجزاء وسددها وسكنت الشباك.

وبذلك تمكن نواذيبو من الفوز بعشرة لاعبين وحقق تاريخا للكرة الموريتانية في دوري أبطال إفريقا.

بيراميدز نواذيبو دوري أبطال إفريقيا سيدي عمار صنداونز
نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: لا نعاني من الغيابات.. وجهزنا اللاعبين نفسيا الأول منذ النهائي.. أرقام هدف تاو مع الأهلي ضد يانج أفريكانز مران الزمالك - تحذير من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سوار تقدم متأخر وتعادل صاعق.. الأهلي يفقد نقطتين أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا تشكيل بيراميدز - ثنائي هجومي ضد نواذيبو.. وغياب السعيد والكرتي تشكيل الأهلي – 5 تبديلات من كولر أمام يانج أفريكانز مران بدني خفيف ومحاضرة كولر يجهزان الأهلي ليانج أفريكانز الزمالك بقميصه التقليدي أمام سوار
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر عمر جابر: المساندة الجماهيرية ضرورة ضد سوار.. والفريق استعاد الثقة 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: لا نعاني من الغيابات.. وجهزنا اللاعبين نفسيا 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
أرتيتا: هذا ما نتحداه في المباريات المقبلة.. وكرة القدم غير مثالية 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأول منذ النهائي.. أرقام هدف تاو مع الأهلي ضد يانج أفريكانز 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - مخرج The Witcher 4 يكشف أسرارا عن اللعبة 48 دقيقة | Gamers
مران الزمالك - تحذير من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سوار 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – فوز تاريخي لـ نواذيبو على بيراميدز.. والمجموعة تشتعل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 4 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر