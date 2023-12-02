دوري أبطال إفريقيا – فوز تاريخي لـ نواذيبو على بيراميدز.. والمجموعة تشتعل

خسر بيراميدز من نظيره نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الفريق سيدي عمار وعبد الله عبيد، وكذلك حصل ديميني ساليك لاعب نواذيبو على بطاقة حمراء.

نواذيبو يفوز لأول مرة على ملعبه في تاريخ الفرق الموريتانية وكذلك أول فريق موريتاني يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك الفوز الأول لأي فريق موريتاني على منافس مصري في التاريخ.

نواذيبو التقى سابقا مع المصري وبيراميدز في مجموعة الكونفدرالية في موسم 2019-2020 وخسر المباريات الأربعة.

بهذه الخسارة يحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط، جميع الفرق لديها نفس العدد من النقاط، لكن فارق الأهداف يحسم الترتيب حتى الآن، يحتل صنداونز الجنوب إفريقي الصدارة، وبيراميدز وصيف، ومازيمبي الكونغولي المرتب الثالثة، ونواذيبو يتذيل المجموعة.

نواذيبو يدخل سريعا في المباراة

لم يعط نواذيبو الفرصة لبيراميدز في الدخول في أجواء المباراة، وسجل مباشرة في الدقيقة الرابعة من عمار بعدما تسلم الكرة خلف أحمد سامي مدافع بيراميدز ويسدد الكرة بين قدمي أحمد الشناوي حارس المرمى لتسكن الشباك.

وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين من الهدف الأول، إذ انفرد بسام أحمد لاعب نواذيبو بأحمد الشناوي لكن التسديدة مرت من فوق العارضة لخارج الملعب.

بيراميدز دخل لأجواء الملعب

دخل بيراميدز في أجواء في أول فرصة حقيقية إذ أرسل محمد الشيبي تمريرة استلمها ماييلي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها مبودج حارس مرمى نواذيبو وتابعها فاخري لاكاي وصدها حارس المرمى ثم شتتها الدفاع.

أهدر لاكاي مرة أخرى كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء مرت الكرة فوق المرمى لخارج الملعب.

طرد لنواذيبو

بعد دقيقتين من الشوط الثاني حصل ديمين ساليك على بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخلي القوي على ماييلي.

خطورة موريتانية رغم الطرد

إبراهيم جادياجا لاعب نواذيبو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم سدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

استغلال متأخر من بيراميدز لطرد ساليك

لم يتمكن بيراميدز من استغلال الطرد مبكرا فجاء متأخرا في الدقيقة 90 لتظهر الخطورة، بلاتي توريه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن نجح عمر مانجان في التصدي لها من على خط المرمى.

الهجوم المرتد يقتل بيراميدز

قتل نواذيبو آمال بيراميدز من خلال الهجوم المرتد السريع ففي الدقيقة الخامسة في الوقت بدلا من الضائع سجل عبد الله عبيد الهدف الثاني بعد مجهود فردي راوغ أكثر من لاعب لبيراميدز ودخل لمنطقة الجزاء وسددها وسكنت الشباك.

وبذلك تمكن نواذيبو من الفوز بعشرة لاعبين وحقق تاريخا للكرة الموريتانية في دوري أبطال إفريقا.