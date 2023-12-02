انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) غرناطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني

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نهاية المباراة

ق57. جوووول الثاني لريال مدريد عن طريق رودريجو بمتابعة لتسديدة بيلينجهام التي تصدى لها الحارس.

تبديل لريال مدريد بدخول لوكاس فاسكيز بدلا من داني كارفاخال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. بيلينجهام يهدر انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من براهيم دياز.

ق27. جووووول أول لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بعد تبادل للكرة بطريقة رائعة مع كروس لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق11. إصابة حارس غرناطةراؤول فيرنانديز ودخول أندري فيريرا.

بداية المباراة بعد قليل