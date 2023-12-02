حدث لا يُصدق.. استقبال سيدات إسبانيا هدفا بسبب رفض دخول الأفضل في العالم للملعب

حدثلا لا يمكن توقعه، في مباراة سيدات منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، رفضت أيتانا بونماتي الحاصلة على جائزة الكرة الذهبية لكرة القدم النسائية النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني بسبب الاعتراض على مدربة إسبانيا وأدى لاستقبالهن هدفا.

واجه منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية وفازت إيطاليا 3-2.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إسبانيا بهدف دون رد على إيطاليا في الدقيقة 12 بأقدام أثينيا ديل كاستيلو من صناعة بونماتي.

وحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فوبخت مونتسيرات تومي فازكيز مدربة إسبانيا بونماتي قبل بداية الشوط الثاني بسبب عدم لعبها بقوة وطالبتها باللعب بطريقة أفضل.

ولذلك غضبت بونماتي ورفضت دخول الملعب وفي أول دقيقة من الشوط الثاني سجلت إيطاليا هدف التعادل وإسبانيا شاركت بـ10 لاعبات بسبب رفض بونماتي استكمال المباراة.

وعادت بونماتي مرة أخرى بعد هدف إيطاليا، لكن هيمنت الأتزوري على المباراة وتقدمت بثلاثية مقابل هدف، لكن عودة إسبانيا كانت متأخرة فقلصت الفارق في الدقيقة 76 ولم تتمكن من تسجيل هدف التعادل.

بهذه النتيجة تظل إسبانيا على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي بالترتيب السويد ومن ثم إيطاليا برصيد 7 نقاط، وتتذيل سويسرا المجموعة بـ3 نقاط.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى أن تحدث مشكلة في منتخب إسبانيا.

فردت لاعبات المنتخب في سبتمبر 2022 على بيان الاتحاد الإسباني بوصفهم بلاعبات متمردات.

ردت لاعبات منتخب إسبانيا على بيان الاتحاد الإسباني الذي نشر "تمردهن وتهديدهن بالاعتزال" كما أشار (طالع التفاصيل).

وبالرغم من ذلك فتمكن المنتخب الإسباني من التتويج ببطولة كأس العالم خلال العام الجاري تحت قيادة خورخي فيلدا المدير الفني.

وكذلك استقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلاته للاعبات المنتخب في احتفالات التتويج بكأس العالم.