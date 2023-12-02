قرعة يورو 2024 - فرنسا تواجه هولندا.. ومجموعة مكررة من 2012

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 18:29

كتب : إسلام أحمد

يورو 2024

شهدت قرعة يورو 2024 والذي سيقام في ألمانيا مجموعتان ناريتان Yحداهما شهدت تواجد 3 منتخبات سويا في مجموعات يورو 2012.

وأقيمت القرعة في دار أوركسترا إلبه في مدينة هامبورج الألمانية.

ويتواجد إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المجموعة الخامسة سويا وهو ما حدث من قبل في 2012 وفي النهاية تأهل منتخبا إيطاليا وإسبانيا للنهائي.

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كما تشهد القرعة مواجهة قوية بين هولندا وفرنسا حيث التقيا من قبل في دور مجموعات يورو 2008.

وقدّم جانلويجي بوفون أسطورة حراسة المرمى الإيطالية كأس البطولة قبل بدء مراسم القرعة.

وسحب هولاء النجوم القرعة: جانلويجي بوفون - ويسلي شنايدر - سامي خضيرة - ديفيد سيلفا - بلاس ماتويدي - ريكاردو كواريزما - ستيف ماكامنمان - توماس روزيسكي - أنجليوس خريستياس - براين لاودروب.

وتحدد موعد مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وجاءت نتائج قرعة يورو 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار 1 - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من المسار 2.

المجموعة السادسة: تركيا - الفائز من مسار 3 - البرتغال - التشيك.

من هم المنتخبات أصحاب المسارات؟

3 منتخبات من 3 مسارات من مباريات الملحق والتي جاءت كالتالي:

المسار الأول

ويلز ضد فنلندا

بولندا ضد إستونيا

مباراة الملحق النهائية سوف تقام على ملعب المنتصر من مباراة ويلز أو فنلندا.

المسار الثاني

البوسنة والهرسك ضد أوكرانيا

إسرائيل ضد أيسلندا

مباراة الملحق النهائية سوف تقام على ملعب المنتصر من مباراة البوسنة والهرسك أو أوكرانيا.

المسار الثالث

جورجيا ضد لوكسمبورج

اليونان ضد كازاخستان

مباراة الملحق النهائية سوف تقام على ملعب المنتصر من مباراة جورجيا ضد لوكسمبورج.

ستقام مباريات نصف النهائي يوم 21 مارس والنهائي بعد ذلك بـ5 أيام.

حسنا، ما هي الملاعب المستضيفة للبطولة؟

الملعب الأولمبي في برلين ويتسع لـ74 ألف مشجع.

أليانز آرينا في ميونيخ ويتسع لـ70 ألف مشجع.

سيجنال إيدونا بارك في دورتموند ويتسع لـ66 ألف مشجع.

إم إتش بي آرينا في شتوتجارت ويتسع 55 ألف مشجع.

فيلتينس آرينا في جيلسنكيرشن ويتسع لـ55 ألف مشجع.

دويتش بانك بارك في فرانكفورت ويتسع لـ55 ألف مشجع.

ميركور شبايل آرينا في دسلدورف ويتسع لـ51 ألف مشجع.

راين إينرجي ستاديوم في كولون ويتسع 50 ألف مشجع.

ريد بول آرينا في لايبزيج ويتسع 43 ألف مشجع.

الكرة الرسمية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وشركة "أديداس" في شهر نوفمبر الماضي عن الكرة الرسمية للبطولة والتي تحمل اسمه "فوسبالليبي".

وجاءت الكرة باللون الأبيض مع وجود خطوط سوداء وصفراء وحمراء وخضراء وبرتقالية.

وترمز تلك الألوان لفكرة أن ألمانيا بيئة مرحبة بالجميع مع الاحتفال بالتنوع بين جميع الحاضرين.

وبعيدا عن اللون الأخضر والبرتغالي فبقية الألوان ترمز لعلم ألمانيا.

أما اسم الكرة "فوسبالليبي" فمع ترجمته للغة الألمانية فهو يرمز إلى كلمة "حب كرة القدم".

وسيتواجد في داخل الكرة جهاز يسمى تقنية الكرة المتصلة وهو ما سيؤدي لمتابعة جميع حركاتها في الملعب ما يساعد الحكام في اتخاذ قراراتهم مع اللجوء لتقنية الفيديو.

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