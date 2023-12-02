عودة خلال 6 دقائق.. جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا ويفوز بثنائية

تمكن جيرونا من قلب الطاولة على فالنسيا والفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة على ملعب مونتيليفي معقل الفريق الكتالوني.

وسجل هوجو دورو لفالنسيا قبل عودة جيرونا والفوز عن طريق أسطورة النادي كريستيان ستواني الذي أحرز الثنائية خلال 6 دقائق.

ويظل جيرونا الفريق الأقوى هجوميا في الدوري الإسباني بتسجيله 34 هدفا.

وفي الـ7 مباريات السابقة تمكن جيرونا من الفوز في 6 وتعادل في لقاء واحد دون التعرض لأي هزيمة.

ومنذ 2005-2006 أي من 18 عاما حقق فالنسيا أقل نسبة استحواذ له خلال تلك الفترة بـ24% مقابل 76% لجيرونا.

وبذلك الفوز عاد جيرونا مرة أخرى لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكن بشكل مؤقت برصيد 38 نقطة، بينما تجمد نقاط فالنسيا عند النقطة 19 في المركز التاسع.

وينتظر جيرونا منافسه ريال مدريد ليلاقي غرناطة بعد قليل، وفي حال فوز النادي الملكي يعود مرة أخرى لصدارة الدوري بالتساوي مع جيرونا لكن يتفوق بفارق الأهداف.

فرصة لا تضيع

في الدقيقة 22 أهدر فران بيريز انفرادا أمام باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا فسدد بيريز الكرة خارج المرمى.

تقنية الفيديو تمنع تقدم جيرونا

أهم ما كان في الشوط الأول في المباراة هو استحواذ كبير جدا لجيرونا بنسبة 72%، لكن أيضا تدخل تقنية الفيديو.

ففي الدقيقة 40 أُلغي الحكم هدفا لجيرونا من أرتيم دوفبيك بداعي التسلل.

شوط مثير لأقصى درجة

سدد أليكس جراسيا كرة أرضية في الدقيقة 55 من حدود منطقة الجزاء وذهبت للجانب الأيسر لكن تمكن جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا من التصدي لها وتحويلها لضربة ركنية.

هوجو دورو قرر أن ينهي وقت التعادل ويسجل هدفا في الدقيقة 56 بعدما سدد كرة علت فوق جازانيجا وسكنت الشباك.

تبديلان قلبا المباراة

أجرى ميشيل المدير الفني لجيرونا تبديلين بخروج ديفيد لوبيز وبابلو توري ودخول كريستيان ستواني ويان كوتو.

وتمكن ستواني من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 82 بعد عرضية من كوتو وسددها ستواني في مرمى فالنسيا ليسجل التعادل.

وقلب ستواني المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعدما تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى ليعلن عن اكتمال العودة في النتيجة.

وكاد أن يضيف سافيو الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بعدما تسلم سافيو الكرة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة شباك فالنسيا لكن ألغي بسبب التسلل.

وبذلك تمكن جيرونا من قلب الطاولة والفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف ليواصل الضغط على ريال مدريد.