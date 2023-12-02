تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يعود لمركزه الأساسي.. ولونين يواصل المشاركة

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد نابولي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني ريال مدريد تشكيل فريقه ضد غرناطة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد جود بيلينجهام لمركزه الأساسي منذ تواجده بوروسيا دورتموند الألماني وهو خط الوسط.

ويبدأ أندري لونين المباراة بعد الأداء الجيد الذي أظهره في المباريات السابقة، وفضله أنشيلوتي على كيبا أريزابالاجا.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – أنتونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز الـ19 بـ7 نقاط.

ريال مدريد غرناطة الدوري الإسباني بيلينجهام أندري لونين
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