لأول مرة في التاريخ.. ألمانيا تجهض عودة فرنسا وتفوز بلقب كأس العالم للناشئين

حصد منتخب ألمانيا لقب كأس العالم للناشئين لأول مرة في تاريخه بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

البطولة التي أقيمت في إندونيسيا شهدت ثاني نهائي أوروبي خالص بعد نسخة 2017 التي أقيمت في الهند وعرفت تتويج إنجلترا على حساب إسبانيا في النهائي.

وحصد منتخب مالي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3-0 أمس الجمعة.

وتقدم منتخب ألمانيا في اللقاء بفضل هدف برونير في الدقيقة 29 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل نوا دارفيتش هدف الماكينات الشابة الثاني في الدقيقة 51.

قائد منتخب ألمانيا نوح درويش يضيف الهدف الثاني في شباك المنتخب الفرنسي #كاس_العالم_للناشئين #ألمانيا_فرنسا pic.twitter.com/qM0zXX4hPw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023

وقلص منتخب فرنسا الفارق سريعا بهدف سايمون بوباري بعد دقيقتين من هدف ألمانيا الثاني.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل ماتياس أموجو الهدف الثاني والتعادل للديوك، وانتقل الفريقان لركلات الترجيح لحسم اللقب.

وابتسمت ركلات الترجيح للألمان بنتيجة 4-3 بعد تنفيذ كل فريق لـ 6 ركلات.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب في تاريخ المسابقة ويليه البرازيل برصيد 4 ألقاب.

وتوج الأرجنتيني أجوستين روبيرتو بجائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.