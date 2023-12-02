اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي إلى نهائي بطولة هونج كونج

تأهل علي فرج (لاعب وادي دجلة) إلى نهائي منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن فئة الرجال.

فيما حجزت هانيا الحمامي (لاعبة وادي دجلة) مقعدها في نهائي البطولة ذاتها فئة السيدات.

وتستضيف هونج كونج منافسات البطولة حتى 3 ديسمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

وتأهلت هانيا الحمامي بعد التغلب على البلجيكية نيلي جليس بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 32 دقيقة.

وتلعب الحمامي ضد الأمريكية أماندا صبحي في نهائي البطولة بعدما تغلبت على نور الشربيني بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة استمرت 30 دقيقة.

في المقابل فاز علي فرج على مصطفى عسل (لاعب الأهلي) بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة استغرقت 44 دقيقة.

ويلعب علي فرج أمام الأسترالي بول كول الذي تغلب على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

وتقام مباراتي الدور النهائي لفئتي السيدات والرجال غدا الأحد.

يذكر أن مصطفى عسل حصد لقب النسخة الأخيرة، وحققت مصر لقب آخر ستة ألقاب على مستوى الرجال.

بينما على مستوى السيدات حققت مصر اللقب مرتين عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017.