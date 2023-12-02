اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي إلى نهائي بطولة هونج كونج

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 16:29

كتب : محمد سمير

علي فرج لاعب الاسكواش

تأهل علي فرج (لاعب وادي دجلة) إلى نهائي منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن فئة الرجال.

فيما حجزت هانيا الحمامي (لاعبة وادي دجلة) مقعدها في نهائي البطولة ذاتها فئة السيدات.

وتستضيف هونج كونج منافسات البطولة حتى 3 ديسمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تشافي عن شكوى أراوخو من مركزه.. وموقف شتيجن ولاعب أتليتكو الذي كاد ينتقل لبرشلونة زياش يكشف سبب فشل عودته لـ أياكس مران بدني خفيف ومحاضرة كولر يجهزان الأهلي ليانج أفريكانز الزمالك بقميصه التقليدي أمام سوار

وتأهلت هانيا الحمامي بعد التغلب على البلجيكية نيلي جليس بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 32 دقيقة.

وتلعب الحمامي ضد الأمريكية أماندا صبحي في نهائي البطولة بعدما تغلبت على نور الشربيني بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة استمرت 30 دقيقة.

في المقابل فاز علي فرج على مصطفى عسل (لاعب الأهلي) بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة استغرقت 44 دقيقة.

ويلعب علي فرج أمام الأسترالي بول كول الذي تغلب على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

وتقام مباراتي الدور النهائي لفئتي السيدات والرجال غدا الأحد.

يذكر أن مصطفى عسل حصد لقب النسخة الأخيرة، وحققت مصر لقب آخر ستة ألقاب على مستوى الرجال.

بينما على مستوى السيدات حققت مصر اللقب مرتين عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017.

علي فرج هانيا الحمامي منتخب مصر للاسكواش
نرشح لكم
كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر اسكواش - رباعي مصري يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج اسكواش - تأهل هانيا الحمامي وروان العربي ببطولة هونج كونج.. وإصابة كريم عبد الجواد اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد ترشح هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين كرة سلة - طريق الأولمبياد.. مجموعة رجال وسيدات منافسات كأس إفريقيا 3×3 كرة يد - الكشف عن مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس مصر.. ومواجهة مرتقبة اللجنة المنظمة تعلن موعد طرح 400 ألف تذكرة جديدة بأولمبياد باريس اسكواش - خماسي مصري إلى ربع نهائي هونج كونج المفتوحة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) (0) ولفرهامبتون.. جووول سااااكا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة في التاريخ.. ألمانيا تجهض عودة فرنسا وتفوز بلقب كأس العالم للناشئين 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – 5 تبديلات من كولر أمام يانج أفريكانز 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي إلى نهائي بطولة هونج كونج 42 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر تشافي عن شكوى أراوخو من مركزه.. وموقف شتيجن ولاعب أتليتكو الذي كاد ينتقل لبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
زياش يكشف سبب فشل عودته لـ أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
مران بدني خفيف ومحاضرة كولر يجهزان الأهلي ليانج أفريكانز 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك بقميصه التقليدي أمام سوار 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح