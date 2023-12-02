زياش يكشف سبب فشل عودته لـ أياكس

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

حكيم زياش - جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

كشف المغربي حكيم زياش لاعب جالا تاسراي التركي عن تفاصيل مفاوضات ناديه السابق أياكس امستردام بشأن عودته.

وانضم زياش لصفوف جالا تاسراي بداية الموسم الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وقال حكيم زياش عبر صحيفة "فوتبول انترناشيونال" الهولندية: "أردت مساعدة أياكس وكنت أرغب في العودة، لكن ذلك لم يحدث لانهم أرادو أن ألعب لهم على سبيل الإعارة فقط، لذلك انتهى الأمر سريعا ولم تتح لي فرصة العودة".

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وأضاف "عانينت بعد الانتقال من أياكس إلى تشيلسي بسبب الأجواء الصعبة وكثرة اللاعبين في الفريق، والتي لم تسمح لي بأخذ فرصة كاملة للظهور بوجه جيد".

وأتم "مع جالاتا سراي أستمتع بكرة القدم مرة أخرى. يمكنني أن اكون على طبيعيني هنا وأشعر أنني في حالة جيدة".

وانضم زياش لالأسود على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء بعقد يمتد حتى 2026 مع بطل الدوري التركي.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وتوج زياش خلال مسيرته بـ 7 ألقاب مختلفة بين إنجلترا وهولندا.

وسبق أن حاز جائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2018.

حكيم زياش جالاتا سراي اياكس
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