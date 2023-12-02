مران بدني خفيف ومحاضرة كولر يجهزان الأهلي ليانج أفريكانز

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 15:05

كتب : FilGoal

مران الأهلي في تنزانيا

خاض فريق النادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة في تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرات بدنية خاصة للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادا للمباراة.

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ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في الثالثة والنصف عصرا، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد وميدياما ترتيب المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهم، لكن الثنائي الأخير لعب مباراتين، فيما لعب الأهلي ويانج أفريكانز مباراة وحيدة.

الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
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