تقرير: سان جيرمان يتفوق على تشيلسي في سباق ضم موهبة كورينثيانز

تفوق باريس سان جيرمان على منافسه تشيلسي في سباق ضم لاعب كورينثيانز جابرييل موسكاردو.

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي في تقرير له أن سان جيرمان قدم عرضا لكورينثيانز بلغت قيمته 25 مليون يورو لإقناعه بالتخلي عن اللاعب.

في المقابل فإن كورينثيانز رفض عرض تشيلسي البالغ قيمته 20 مليون يورو.

واوضح التقرير أن بناء عليه فمن المحتمل انضمام موسكاردو لسان جيرمان في الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وسوف يسافر لويس كامبوس المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية إلى البرازيل لإتمام الصفقة.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ18 عاما يستطيع اللعب كلاعب ارتكاز وصانع ألعاب.

ويمتد تعاقد موسكاردو مع كورينثيانز حتى عام 2026.

وخاض موسكاردو مع كورينثيانز 24 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.