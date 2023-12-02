الزمالك يوافق على سفر أحمد مجدي إلى ويلز

وافق معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك على سفر مدرب الفريق أحمد مجدي إلى ويلز لإكمال دوراته التدريبية.

ويسافر مجدي إلى ويلز اليوم السبت ويستمر هناك حتى السادس من شهر ديسمبر الجاري للحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك بدأ مشواره في البطولة بالفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

ويتصدر ساجرادا الأنجولي المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الزمالك بعدما حصد كل منهما ثلاث نقاط.

فيما يأتي أبو سليم ثالثا وسوار كويا رابعا بدون أي نقطة.