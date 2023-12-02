ميسي: الدوري الأمريكي أقل من الفرنسي والإسباني.. وموقفي من الاعتزال الدولي
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 14:10
كتب : FilGoal
قال ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي إن الدوري الأمريكي مستواه أقل من نظيريه الفرنسي والإسباني حيث لعب مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وتحدث ميسي لموقع "ستار بلس" قائلا: "لقد قلت ذلك عدة مرات وهذه حقيقة، سأحاول التنافس لأقصى حد وأنا أول من يعرف متى يمكنني التواجد ومتى لا أستطيع القيام بذلك أدرك ذلك جيدا".
وواصل "لقد ذهبت إلى دوري أقلن لكن الكثير يحدث بسبب الأمور الشخصية والطريقة التي يواجه بها المرء ويتنافس".
وعن الاعتزال الدولي قال: "طالما أشعر أنني بخير ويمكنني الاستمرار في المساهمة سأفعل ذلك".
ولن يلعب ميسي مع إنتر ميامي حتى بداية العام المقبل في ظل عدم تأهل فريقه لملحق تحديد البطل.
وسيكون الظهور الأول لميسي في شهر مارس المقبل مع منتخب الأرجنتين في ودية ضد السلفادور.
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