رئيس نابولي يحسم الجدل حول مستقبل أوسيمين وكفاراتسخيليا
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 14:01
كتب : FilGoal
حسم أوريليو دا لاورينتيس رئيس نابولي الجدل حول نجمي فريقي، النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.
وينتهي تعاقد أوسيمين مع نابولي في صيف 2025، فيما ينتهي عقد كفارا في صيف 2027.
وقال رئيس نابولي عبر "سكاي سبورت" إيطاليا: "أوسيمين مستمر. نحن في مرحلة توقيع العقد الجديد الذي قدمناه الصيف الماضي".
وأجاب "عقد كفاراتسخيليا؟ ما الهدف من السؤال عنه الآن، لا يزال أمامه أربع سنوات في عقده".
أوسيمين البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف نابولي في عام 2018 قادما من نادي ليل الفرنسي.
وبشكل عام لعب أوسيمين مع نابولي 113 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 65 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.
وارتبط المهاجم النيجيري بالانتقال لصفوف تشيلسي وكذلك رغب الهلال السعودي في ضمه بالصيف الماضي وفقا للتقارير.
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