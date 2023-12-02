في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 13:02

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

ينتظر الجهاز الطبي للنادي الأهلي خضوع محمد عبد المنعم مدافع الفريق للأشعة لتحديد مدة غيابه بشكل رسمي بعد تعرضه للإصابة.

ويغيب عبد المنعم عن صفوف الأهلي الذي يواجه يانج أفريكانز مساء اليوم السبت بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم لم يخضع لأشعة حتى الآن لاستمرار التورم في قدمه.

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ومن المتوقع مبدئيا غياب عبد المنعم لمدة 10 أيام على أن تحدد نتيجة الأشعة مدة غيابه النهائية.

وغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الفريق الذي أقيم أمس الجمعة استعدادا للقاء يانج أفريكانز مصابا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المنعم تعرض لالتواء في الكاحل ما جعله لا يستطيع إكمال المران ليغادره مصابا.

كما علم FilGoal.com أن مارسيل كولر مدرب الفريق استقر على الدفع برامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم أمام يانج أفريكانز لتعويض غياب محمد عبد المنعم.

ويحل الأهلي ضيفا اليوم السبت على يانج أفريكانز لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد الفوز على ميدياما ويانج أفريكانز بثلاثية دون رد.

يذكر أن الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي لمواجهته في منافسات كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

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