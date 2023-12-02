كل شيء تريد معرفته عن موعد قرعة يورو 2024 والملاعب ومفاجأة في التصنيف

تقام اليوم السبت قرعة يورو 2024 والتي سوف تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.

فمتى تقام القرعة؟ وما هو التصنيف؟ وما هي الملاعب المستضيفة؟ FilGoal.com يستعرض.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

في البداية من هم المتأهلين إلى البطولة؟

ضمن التأهل إلى البطولة 21 منتخبا هم كالتالي:

المجموعة الأولى

تأهل منها إسبانيا واسكتلندا

المجموعة الثانية

تأهل منها فرنسا وهولندا

المجموعة الثالثة

تأهل منها إنجلترا وإيطاليا

المجموعة الرابعة

تأهل منها تركيا وكرواتيا

المجموعة الخامسة

تأهل منها ألبانيا والتشيك

المجموعة السادسة

تأهل منها بلجيكا والنمسا

المجموعة السابعة

تأهل منها المجر وصربيا

المجموعة الثامنة

تأهل منها الدنمارك وسلوفينيا

المجموعة التاسعة

تأهل منها رومانيا وسويسرا

المجموعة العاشرة

تأهل منها البرتغال وسلوفاكيا

يتبقى 3 منتخبات من 3 مسارات من مباريات الملحق والتي جاءت كالتالي:

المسار الأول

ويلز ضد فنلندا

بولندا ضد إستونيا

مباراة الملحق النهائية سوف تقام على ملعب المنتصر من مباراة ويلز أو فنلندا.

المسار الثاني

البوسنة والهرسك ضد أوكرانيا

إسرائيل ضد أيسلندا

مباراة الملحق النهائية سوف تقام على ملعب المنتصر من مباراة البوسنة والهرسك أو أوكرانيا.

المسار الثالث

جورجيا ضد لوكسمبورج

اليونان ضد كازاخستان

مباراة الملحق النهائية سوف تقام على ملعب المنتصر من مباراة جورجيا ضد لوكسمبورج.

ستقام مباريات نصف النهائي يوم 21 مارس والنهائي بعد ذلك بـ5 أيام.

حسنا، ما هي الملاعب المستضيفة للبطولة؟

الملعب الأولمبي في برلين ويتسع لـ74 ألف مشجع.

أليانز آرينا في ميونيخ ويتسع لـ70 ألف مشجع.

سيجنال إيدونا بارك في دورتموند ويتسع لـ66 ألف مشجع.

إم إتش بي آرينا في شتوتجارت ويتسع 55 ألف مشجع.

فيلتينس آرينا في جيلسنكيرشن ويتسع لـ55 ألف مشجع.

دويتش بانك بارك في فرانكفورت ويتسع لـ55 ألف مشجع.

ميركور شبايل آرينا في دسلدورف ويتسع لـ51 ألف مشجع.

راين إينرجي ستاديوم في كولون ويتسع 50 ألف مشجع.

ريد بول آرينا في لايبزيج ويتسع 43 ألف مشجع.

الكرة الرسمية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وشركة "أديداس" في شهر نوفمبر الماضي عن الكرة الرسمية للبطولة والتي تحمل اسمه "فوسبالليبي".

وجاءت الكرة باللون الأبيض مع وجود خطوط سوداء وصفراء وحمراء وخضراء وبرتقالية.

وترمز تلك الألوان لفكرة أن ألمانيا بيئة مرحبة بالجميع مع الاحتفال بالتنوع بين جميع الحاضرين.

وبعيدا عن اللون الأخضر والبرتغالي فبقية الألوان ترمز لعلم ألمانيا.

أما اسم الكرة "فوسبالليبي" فمع ترجمته للغة الألمانية فهو يرمز إلى كلمة "حب كرة القدم".

وسيتواجد في داخل الكرة جهاز يسمى تقنية الكرة المتصلة وهو ما سيؤدي لمتابعة جميع حركاتها في الملعب ما يساعد الحكام في اتخاذ قراراتهم مع اللجوء لتقنية الفيديو.































أخيرا ما هو التصنيف؟

التصنيف الأول: ألمانيا- البرتغال- فرنسا- إسبانيا- بلجيكا- إنجلترا

التصنيف الثاني- المجر- تركيا- رومانيا- الدنمارك- ألبانيا- سويسرا

التصنيف الثالث- هولندا- اسكتلندا- كرواتيا- سلوفينيا- سلوفاكيا- التشيك

التصنيف الرابع- إيطاليا- صربيا- سويسرا- المتأهل من الملحق من المسار 1 و2 و3

وستقام القرعة اليوم السبت في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.