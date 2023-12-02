ميدو جابر يكشف كواليس الهدف القاتل في إنبي.. وأزمة مروان حمدي

كشف ميدو جابر لاعب المصري كواليس تسجيله هدف الفوز القاتل لفريقه في شباك إنبي.

وسجل ميدو جابر هدفا في الوقت القاتل منح المصر الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وقال ميدو جابر عبر "أون تايم سبورتس": "حققنا 3 نقاط هامة للغاية أمام فريق عنيد. كنا مطالبين بالانتصار بعد الهزيمة في المباراتين الماضيتين".

وأوضح "تسجيل هدف الفوز؟ توقعت أن يلمس عمرو موسى الكرة بهذا الشكل، لأنه فعلها من قبل كثيرا والتوفيق حالفني. أتمنى أن أكون سببا في سعادة جمهور المصري دائما".

وتابع "نعمل بصورة جيدة مع المدير الفني علي ماهر، ولكن هناك العديد من اللاعبين الجدد، وكنا نحتاج لعدة مباريات من أجل الانسجام".

وعاد المصري لطريق الانتصارات بعد الخسارة خلال الجولتين الماضيتين أمام البنك الأهلي وبيراميدز.

وارتقى المصري للمركز السادس برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

فيما تراجع إنبي للمركز العاشر برصيد 10 نقاط.

أزمة مروان حمدي

وأجاب "أزمة مروان حمدي؟ أعرفه جيدا، ولم يكن يقصد ما فعله، هذا الأمر قام به بشكل تلقائي وخارج عن إرادته، لكنه يحترم جماهير بورسعيد".

"مروان حمدي لاعب كبير وأحد عناصر منتخب مصر، ونتمنى أن تنتهي الأزمة وتعود الأمور بشكل أفضل".

وأعلن نادي المصري تغريم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز ضد الجماهير.

وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا في لقاء أقيم لحساب الجولة الخامسة.

وسبق أن صرّح علي ماهر عن أزمة مروان حمدي أجاب: "مروان حمدي مستبعد وتم تغريمه مليون جنيه، وهناك أمور لا نقبلها نهائيا تجاه الجماهير".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مجلس المصري لم يتخذ قراره النهائي بخصوص مروان حمدي حتى الآن ولكن الاتجاه إلى بيعه، وهو الأقرب للحدوث.

وعلم FilGoal.com أيضا من مصدر داخل إدارة النادي البورسعيدي إنه حدد مبلغ 40 مليون جنيه لبيع مروان حمدي نظرا لضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

بعض الأندية تواصلت مع المصري من أجل اللاعب منهم الزمالك، لكن شفهيا فقط. وكيل اللاعب أخطر الإدارة كذلك باهتمام الأهلي بضم اللاعب.

مروان حمدي انضم للنادي المصري بداية الموسم المنقضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.