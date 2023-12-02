مدرب النصر بعد ثلاثية الهلال: "VAR" يحتاج إلى "VAR" يراقبه

صب لويس كاسترو مدرب النصر غضبه على الحكم الكولومبي ويلمار زولدان الذي أدار مباراة فريقه أمام الهلال.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "الحكم لم يتجه إلى مشاهدة VAR في أي لقطة، وهدف الهلال الثاني غير صحيح، ولاعب الهلال دفع رونالدو، والحكم لم يقود المباراة بالشكل الصحيح، وأقول أن VAR يحتاج إلى VAR يراقبه".

وأضاف "كانت لدينا مشاكل في بداية المباراة ، بناء الكرة من الخلف كان بطيئا خلال أول 15 دقيقة وهذه الأخطاء أعطتني إحساس أن الهلال أقرب للفوز".

وأتم المدرب البرتغالي "أتحمل ما حدث، وليس هناك لاعب بعينه سبب الخسارة، والجميع معرض للخطأ".

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

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