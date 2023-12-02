مدرب النصر بعد ثلاثية الهلال: "VAR" يحتاج إلى "VAR" يراقبه

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 11:20

كتب : FilGoal

لويس كاسترو مدرب النصر

صب لويس كاسترو مدرب النصر غضبه على الحكم الكولومبي ويلمار زولدان الذي أدار مباراة فريقه أمام الهلال.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "الحكم لم يتجه إلى مشاهدة VAR في أي لقطة، وهدف الهلال الثاني غير صحيح، ولاعب الهلال دفع رونالدو، والحكم لم يقود المباراة بالشكل الصحيح، وأقول أن VAR يحتاج إلى VAR يراقبه".

أخبار متعلقة:
أحمد سليمان: كيف نتخذ قرارا برحيل زيزو؟.. وشرط يجب توافره في مدرب الزمالك القادم تاليسكا بعد الخسارة من الهلال: سنتوج بلقب الدوري جيسوس: كان بإمكاننا الفوز على النصر بخماسية مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز ومانشستر يونايتد

وأضاف "كانت لدينا مشاكل في بداية المباراة ، بناء الكرة من الخلف كان بطيئا خلال أول 15 دقيقة وهذه الأخطاء أعطتني إحساس أن الهلال أقرب للفوز".

وأتم المدرب البرتغالي "أتحمل ما حدث، وليس هناك لاعب بعينه سبب الخسارة، والجميع معرض للخطأ".

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

الهلال النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
حجازي يتحدث عن عودته المنتظرة للملاعب بعد غياب 6 أشهر مدرب اتحاد جدة يؤكد مشاركة حجازي أمام أصفهان يوم الاثنين تقرير: رابطة الدوري السعودي تجهز أجندة المواسم المقبلة من الآن تاليسكا بعد الخسارة من الهلال: سنتوج بلقب الدوري جيسوس: كان بإمكاننا الفوز على النصر بخماسية سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي
أخر الأخبار
تشكيل مودرن فيوتشر - عاطف ومروان يقودان الهجوم أمام الهلال الليبي في الكونفدرالية 53 ثاتيه | الكرة الإفريقية
رغم طرد دوناروما المبكر.. سان جيرمان يُسقط لوهافر في ملعبه 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة الزمالك - صاروخية عكاشة تكتب انتصارا لـ أبو سليم على ساجرادا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سوبر سبورت 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإفريقي يعلن تدشين مركز كاف للأبحاث 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أسماء نجوم كرة القدم ساعة | كويز في الجول
استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) برايتون.. بورنموث (1)-(1) أستون فيلا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) فولام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر