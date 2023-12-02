أحمد سليمان: كيف نتخذ قرارا برحيل زيزو؟.. وشرط يجب توافره في مدرب الزمالك القادم

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك تفكير ناديه في رحيل لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو".

وتحدث أحمد سليمان عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت قائلا: "رحيل زيزو؟ لا أعرف سبب تداول المواضيع لدينا أزمة إيقاف قيد فكيف نتخذ قرارا برحيل لاعبين؟".

وعن حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا قال: "لا يوجد اسم مرشح للزمالك كل هذه أسماء مطروحة من وكلاء لاعبين".

وشدد "هناك مدرب آخر تحدث بلسانه وقال إننا فاوضناه وهذا لم يحدث".

وتابع "جيسوالدو فيريرا فيريرا مع قدومه للزمالك في سنة 2014 كان ما يميز سيرته الذاتية هو التتويج ببطولة في كل سنة من آخر 10 سنوات".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلا: "لن يأتي مدرب إلى الزمالك إلا في حال التتويج بالبطولات في مسيرته، لن يأتي مدرب للزمالك إلا لو خلال آخر 10 سنوات توج بـ8 او 10 بطولات".

وكان سييرا تحدث لموقع "TNT Sports" الأرجنتيني قائلا: "لدي فرصة لتدريب الزمالك. إنه فريق كبير جدا في إفريقيا وبطل دوري أبطال إفريقيا عدة مرات، لكن ليس صحيحا أنني سأغادر حتما".

. واوضح "سماع اسمي ضمن المرشحين لتدريب منتخب تشيلي سواء كان صحيحا أو خاطئا، هو مصدر فخر لي. إذا نظرت إلى آخر المدربين، فإنهم جميعا أجانب، لذا فإن ظهور اسمي هو مصدر فخر".