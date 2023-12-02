تاليسكا بعد الخسارة من الهلال: سنتوج بلقب الدوري

يثق البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري السعودي بالموسم الحالي رغم الخسارة الثقيلة أمام الهلال.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال تاليسكا عبر "SSC SPORTS" السعودية: "كانت مباراة جيدة عدا النتيجة التي كانت صعبة، كان ينقصنا اللمسة الأخيرة فقط، في المقابل استغل الفريق المنافس الفرص التي سنحت له".

وأضاف: "علينا مواصلة العمل ولن نتأثر بهذه الخسارة، نملك الخبرة التي ستدفعنا لتجاوز هذه الهزيمة والمضي قدما".

وأتم "الدوري لم ينته بعد، ما زال هناك الكثير من المباريات التي يمكن من خلالها الفريق العودة، أثق بقدرتنا على التتويج باللقب".

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.