جيسوس: كان بإمكاننا الفوز على النصر بخماسية

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

يرى جورج جيسوس مدرب الهلال أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر على غريمه النصر.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيوس في مؤتمر صحفي: " فرطنا في فوز كبير أمام النصر، كان من المفترض أن نسجل 5 اهداف، لكننا أهدرنا العديد من الفرص".

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وأضاف " الهلال حقق الفوز لأنه كان الأفضل جماعيا وفرديا. إنه مباراة تساوي 3 نقاط لكنها وسعت الفارق عن صاحب المركز الثاني الى 7 نقاط ، ونحن حتى الآن لم نحقق شيئا".

وتابع "سعيد بما يقدمه فريقي من مستويات برغم الغيابات العديدة التي ضربت الفريق".

وأتم "غياب نجم بحجم نيمار لم يؤثر على أداء الهلال الذي يملك عددا كبيرا من النجوم".

وسجل الثنائي الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين (90 و90+1).

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

ميتروفيتش وصل إلى الهدف رقم 13 خلف رونالدو (15) هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

المهاجم الصربي سجل في جميع مباريات الهلال أمام الفرق الكبرى بالدوري: (النصر - أهلي جدة - اتحاد جدة).

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