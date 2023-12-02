جيسوس: كان بإمكاننا الفوز على النصر بخماسية

يرى جورج جيسوس مدرب الهلال أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر على غريمه النصر.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيوس في مؤتمر صحفي: " فرطنا في فوز كبير أمام النصر، كان من المفترض أن نسجل 5 اهداف، لكننا أهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف " الهلال حقق الفوز لأنه كان الأفضل جماعيا وفرديا. إنه مباراة تساوي 3 نقاط لكنها وسعت الفارق عن صاحب المركز الثاني الى 7 نقاط ، ونحن حتى الآن لم نحقق شيئا".

وتابع "سعيد بما يقدمه فريقي من مستويات برغم الغيابات العديدة التي ضربت الفريق".

وأتم "غياب نجم بحجم نيمار لم يؤثر على أداء الهلال الذي يملك عددا كبيرا من النجوم".

وسجل الثنائي الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين (90 و90+1).