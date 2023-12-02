لأول مرة ميسي يعلق على أزمته مع فان جال وفيجورست

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 01:18

كتب : FilGoal

ميسي

علق ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لأول مرة على أزمته مع لويس فان جال وفوت فيجورست.

فوتر فيجورست

النادي : هوفنهايم

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وحدثت أزمة شهيرة بين ميسي وفان جال لعدما احتفل أمامه ومن ثم سب فيجورست أثناء مقابلة صحفية عقب مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وهولندا.

وقال ميسي في حوار مع "داتاريف" الأرجنتيني: "لم ألعب بمثل هذه الطريقة من قبل أي بشكل حماسي كبير، كان الأمر يشبه ما حدث مع روبرت ليفاندوفسكي".

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لمعرفة تعليق ميسي على أزمته مع ليفاندوفسكي من هنا.

وأضاف "أشعر بالانزعاج عندما يتحدث الناس خارج الملعب ولا يحترمون منافسهم، لم أكن كهذا أبدا".

وتابع "يمكن أن يحدث مليون شيء على أرض الملعب ويبقى هناك، فان جال أثار غضبي ولم يحترمني ولا يعجبني عندما يفعلون ذلك بي، فهو فعل تلك الأشياء عن قصد، أعتقد أيضا أن حارس مرماهم استفزني".

وكان أندريس نوبرت هو من يحرص هولندا في تلك المباراة.

وأنهى حديثه قائلا: "سب فيجورست أثناء المقابلة؟ ندمت على فعل ذلك تلقائيا وبالكاد أن أفعلها، قلت يا له من أحمق ماذا يجب أن أفعل".

واعترف فيجورست فيما بعد أنه كان يريد إظهار بعض الاحترام لميسي لكنه لم يكن لديه الاستعداد لذلك، وعبر عن سعادته لأن ميسي يعلم إسمه وهذا جيد بالنسبة له.

وتوج ميسي ببطولة كأس العالم رفقة الأرجنتين ليحقق أهم طموح له خلال مسيرته الاحترافية.

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