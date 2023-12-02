سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يرى ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال أن الحظ لم يحالفه خلال مواجهة النصر رغم تسجيله هدفين.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الثنائي الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين (90 و90+1).

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وقال ميتروفيتش عبر "SSC SPORTS" السعودية: "الحظ لم يحالفني في تسجيل هاتريك في شباك النصر".

وأضاف "المباراة كانت قوية للغاية بين الفريقين نظرا لقيمة النجوم، لكننا حققنا فوزا مستحقا".

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

ميتروفيتش وصل إلى الهدف رقم 13 خلف رونالدو (15) هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

المهاجم الصربي سجل في جميع مباريات الهلال أمام الفرق الكبرى بالدوري: (النصر - أهلي جدة - اتحاد جدة).

الهلال النصر الدوري السعودي ميتروفيتش
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