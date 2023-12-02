في المشاركة الثانية تواليا.. عمر فايد يفوز مع نوفي بازار بهدفين

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

عمر فايد

فاز فريق نوفي بازار على منافسه جافور ماتيس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الصربي.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

نوفي بازار

وشارك الدولي المصري عمر فايد في المباراة بشكل كامل.

وتُعتبر هذه المباراة هي المشاركة الثانية على التوالي مع فريقه أيضا بعد الفوز في المباراة الماضية ضد رادنيسكي 4-2.

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وكان فادي قد اختير ضمن الفريق الأفضل في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الصربي.

وتواجد عمر ضمن فريق الأفضل بالجولة مع زميليه آدم لياياتش وماركو أوبرادوفيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نوفي بازار ليصل للنقطة الـ26 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الصربي.

بينما تجمد رصيد جافور ماتيس عند النقطة 20 في المركز التاسع.

ويلعب فايد على سبيل الإعارة الجافة في نوفي بازار من نادي فنربخشة التركي بعد الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

عمر فايد الدوري الصربي نوفي بازار فنربخشة الدوري التركي
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