سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة الأهلي لمجلس الزمالك.. وأرباح قطاع كرة القدم

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن سبب تأجيل زيارة مجلس الإدارة لنظيره المنتخب مؤخرا في نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حالة العامري فاروق الصحية الآن مستقرة. ظروفه المرضية كانت سببا في تأجيل زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك بعد نجاح مجلس إدارته الجديد".

وأضاف "استأذنا مجلس إدارة الزمالك في تأجيل الزيارة لحين تعافي العامري فاروق".

ويعاني العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي من نزيف في المخ أدى لنقله إلى العناية المركزة.

وتابع "العلاقة بين الأهلي والزمالك يسودها الاحترام المتبادل واحترام القوانين التي وضعها اتحاد الكرة".

وواصل شلبي "الأهلي لا ينظر لعلاقاته مع المنظمات سواء اتحاد الكرة أو غيره من منظور القوة والضعف بل يستمد قوته من جماهيريته الكبيرة ومن احترامه للقوانين واللوائح".

وأكمل "مبادئ الأهلي حقيقة ولدينا ممارسة عملية على أرض الواقع حين قدمنا مصلحة منتخب مصر على النادي في وقت تعارض كأس أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية. لعبنا البطولة بما نملك من لاعبين وأتانا الدوليون في وقت متأخر".

وكشف قائلا: "من المحتمل أن يسافر الأهلي بعد كأس العالم للأندية من السعودية مباشرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري".

وأضاف "قطاع كرة القدم في النادي الأهلي حقق ربحا بقيمة 19 مليون جنيه لأول مرة منذ زمن طويل".

ويبدأ الأهلي مشاركته في كأس العالم الأندية بمواجهة الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر، وتستمر البطولة حتى 22 ديسمبر، بينما يقام السوبر بشكله الجديد بين 25 و28 ديسمبر في الإمارات بمشاركة 4 فرق، هم الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وعن وضع الرواتب بالعملة الأجنبية قال شلبي: "الأهلي يحتاج لتوفير مبلغ يتراوح بين مليون ومليون و300 ألف دولار شهريا لأجل رواتب الأجانب في النادي".

وعن إمكانية التفاوض مع اللاعبين الأجانب لتقاضي أموالهم بالجنيه المصري قال: "العقود واضحة وقوانين الاتحاد الدولي تحظر تغيير عملة الدفع وإلا سنكون عرضة للشكوى".

وتابع "مشكلة نقص العملة الأجنبية تواجه الجميع، ولكن بالنسبة لنا كأندية وما لدينا هو مال عام فإن شراء العملات الأجنبية أيضا محظور بالنسبة لنا، وبالتالي مكافآت البطولات الخارجية هي مدخل العملة الأجنبية الوحيد للنادي".