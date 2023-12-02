الرمادي: أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. والفوز يجعلنا نزاحم الكبار

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص في الشوط الأول ضد البنك الأهلي.

وحقق سيراميكا كلوباترا فوزا هاما على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال الرمادي على قناة أون تايم سبورتس 1: "كانت مباراة صعبة ضد البنك الأهلي خاصة بعد خسارة 3 لاعبين من العناصر الأساسية، لكن في بداية المباراة لم نشعر بغياب أي لاعب، فلعبنا بشكل متميز جدا في الشوط الأول وأضاعنا العديد من الفرص".

وأضاف "كان لدينا إيقاع جيد في أغلب أوقات المباراة، عندما نخسر أي لاعب لا نتأثر، لأن كل من يشارك يلعب جيدا".

وتابع "أحمد ياسر ريان عاد كم جديد بعد الإصابة ولعب على حساب جون إيبوكا لأن العمل في التدريبات يجعلني أشرك لاعب ما بشكل أساسي".

وأنهى حديثه قائلا: "الفوز مهم جدا لنبدأ نزاحم الكبار لأن بدايتنا لا تناسب أداء اللاعبين أبدا بالرغم من كوننا نلعب أفضل من الخصم لكن النتائج لم تكن جيدة".

وانتصر سيراميكا كليوباترا للمباراة الثالثة على التوالي ضد البنك الأهلي، ففي المباراتين السابقتين لهذا اللقاء فاز سيراميكا في الجولة الـ20 من الدوري في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وكذلك فاز سيراميكا بنتيجة 6-4 في ركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في الموسم الماضي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

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