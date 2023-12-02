الرمادي: أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. والفوز يجعلنا نزاحم الكبار

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص في الشوط الأول ضد البنك الأهلي.

وحقق سيراميكا كلوباترا فوزا هاما على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال الرمادي على قناة أون تايم سبورتس 1: "كانت مباراة صعبة ضد البنك الأهلي خاصة بعد خسارة 3 لاعبين من العناصر الأساسية، لكن في بداية المباراة لم نشعر بغياب أي لاعب، فلعبنا بشكل متميز جدا في الشوط الأول وأضاعنا العديد من الفرص".

أخبار متعلقة:
محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر مدرب سوار: واجهت الزمالك وشيكابالا من قبل.. وأعرف عواد وزيزو جيدا مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة

وأضاف "كان لدينا إيقاع جيد في أغلب أوقات المباراة، عندما نخسر أي لاعب لا نتأثر، لأن كل من يشارك يلعب جيدا".

وتابع "أحمد ياسر ريان عاد كم جديد بعد الإصابة ولعب على حساب جون إيبوكا لأن العمل في التدريبات يجعلني أشرك لاعب ما بشكل أساسي".

وأنهى حديثه قائلا: "الفوز مهم جدا لنبدأ نزاحم الكبار لأن بدايتنا لا تناسب أداء اللاعبين أبدا بالرغم من كوننا نلعب أفضل من الخصم لكن النتائج لم تكن جيدة".

وانتصر سيراميكا كليوباترا للمباراة الثالثة على التوالي ضد البنك الأهلي، ففي المباراتين السابقتين لهذا اللقاء فاز سيراميكا في الجولة الـ20 من الدوري في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وكذلك فاز سيراميكا بنتيجة 6-4 في ركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في الموسم الماضي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

محمد أبو جبل الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان أيمن الرمادي
نرشح لكم
سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة الأهلي لمجلس الزمالك.. وأرباح قطاع كرة القدم محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر طارق مصطفى: هذا ما قلته للاعبين عقب المباراة.. ولا أحتاج للوقت للتعرف على فريقي للمباراة الثالثة تواليا.. لعنة سيراميكا كليوباترا تصيب البنك الأهلي بهدف دون رد الزمالك يستنكر تصريحات وكيلة اللاعبين بخصوص زيزو ويعلن عن إجراء فوري الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) سيراميكا.. انتهاء المباراة التشكيل - بامبو يقود البنك الأهلي.. وثلاثي في هجوم سيراميكا فوز قاتل يعيد المصري للانتصارات في الدوري على حساب إنبي
أخر الأخبار
لأول مرة ميسي يعلق على أزمته مع فان خال وفيجورست ساعة | الكرة الأوروبية
سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني ساعة | سعودي في الجول
في المشاركة الثانية تواليا.. عمر فايد يفوز مع نوفي بازار بهدفين ساعة | المحترفون
سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة الأهلي لمجلس الزمالك.. وأرباح قطاع كرة القدم 2 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. والفوز يجعلنا نزاحم الكبار 2 ساعة | الدوري المصري
محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب سوار: واجهت الزمالك وشيكابالا من قبل.. وأعرف عواد وزيزو جيدا 2 ساعة | الكرة المصرية
مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر