محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر

ينتظر محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا نداء منتخب مصر مشددا على تمسكه بالفرصة حال استدعائه من جانب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقاد إبراهيم سيراميكا كليوباترا للفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وقال محمد إبراهيم عبر "أون تايم سبورتس": "أقدم أفضل ما لدي لتحقيق نتائج جيدة مع سيراميكا كليوباترا. تمثيل منتخب مصر شرف كبير وأنتظر الحصول على الفرصة".

وأضاف "نريد تحقيق نتائج إيجابية في الدوري قبل خوض منافسات بطولة السوبر. طموحنا تحقيق البطولة ولكن ذلك لا يأتي من فراغ ويحتاج لعمل مضاعف".

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الثالثة في المركز الـ17.

ويستعد سيراميكا كليوباترا للمشاركة في النسخة الجديدة كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وأعلن مجلس أبو ظبي بداية البطولة بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة أربعة فرق لأول مرة، يوم 25 ديسمبر الجاري.

نصف النهائي الأول في البطولة سيكون بين مودرن فيوتشر -رابع الدوري- وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة مساء.

وسيكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي -بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا -بطل كأس الرابطة المصرية- يوم 25 كذلك في السابعة مساء.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.