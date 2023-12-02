مدرب سوار: واجهت الزمالك وشيكابالا من قبل.. وأعرف عواد وزيزو جيدا

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار - شيكابالا

شدد عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني أنه يعرف لاعبي الزمالك جيدا قبل المباراة بينهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة خصمه سوار في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وقال بن عمار عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنت لاعبا عندما واجه الوداد المغربي نظيره الزماكل منذ 7 أعوام، لذلك ستكون فرصة لمواجهة هذا الفريق الكبير".

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وأضاف "لا مفاجآت في تكتيك الزمالك، سنراقب لاعبيه ولا أعرف هل يعلمون الكثير عن لاعبينا أم لا، لكن نحن في انتظار المباراة، الفارق سيصنعه اللاعبين، الفريقان على الملعب يحبان اللعب بطريقة جيدة".

وتابع "أعرف محمد عواد جيدا لأنني كنت في الإسماعيلية منذ 6 أعوام وهو حارس جيد جدا وتطور بمرور السنين، المهاجمون موهوبون خاصة أحمد السيد زيزو وشيكابالا".

وواصل "نحاول أن نصنع شيء ما أمام الزمالك العملاق الإفريقي وأحد أفضل الفرق في تاريخ إفريقيا".

واستمر "خسرنا في المباراة الأولى أمام ساجرادا بسبب لأنها كانت المباراة الأولى لنا في الموسم، لم نلعب لمدة شهرين بسبب عدم بدء البطولة المحلية وجئنا إلى هنا قبل المباراة بـ5 أيام لأن الزمالك وجه لنا الدعوة".

وعن سبب التواجد مبكرا قال: "الزمالك وجه لنا دعوة استضافة من أجل البقاء هنا، ورئيس النادي وافق لأسباب اقتصادية من أجل عدم صرف أي أموال من النادي للبقاء في القاهرة".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لم نوافق فلن نلعب على أرضنا بسبب عدم توافر شروط الاتحاد الإفريقي للعب في ملاعب غينيا، كان من الممكن اللعب في كوت ديفوار، لكن الأجواء في مصر أفضل وجودة الملاعب متطورة، أعلم أن حالة الطقس باردة لذلك جئنا مبكرا للتأقلم على ذلك".

يحتل الزمالك وصافة المجموعة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر ساجرادا الأنجولي، بينما أبو سليم وسوار في المرتبتين الثالثة والرابعة بالترتيب بدون نقاط.

الزمالك شيكابالا محمد عواد كأس الكونفدرالية سوار الغيني
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