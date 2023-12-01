مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

أحمد حمدي في ظهوره الأول بقميص مونتريال في الدوري الأمريكي أمام كولمبوس كرو

أعلن نادي مونتريال الكندي رحيل أحمد حمدي عن صفوف الفريق.

أحمد حمدي

النادي : لاعب حر

مونتريال

وانضم احمد حمدي لصفوف مونتريال الكندي في يناير 2022 قادما من الجونة.

وكتب مونتريال عبر حسابه الرسمي: "شكرا أحمد حمدي" ليعلن رحيل اللاعب بشكل رسمي.

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صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب حمدي 18 مباراة مع الفريق الأول للنادي الأهلي

وسجل 3 أهداف قبل رحيله في يناير 2019 لصفوف الجونة الذي خاض معه 42 مباراة وسجل 7 أهداف.

وخاض حمدي تجربته الاحترافية مع مونتريال الذي يشارك في منافسات الدوري الأمريكي في يناير 2022.

ولعب أحمد حمدي بصفوف مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

الأهلي مونتريال أحمد حمدي - مونتريال
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