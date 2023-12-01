مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 23:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي مونتريال الكندي رحيل أحمد حمدي عن صفوف الفريق.
وانضم احمد حمدي لصفوف مونتريال الكندي في يناير 2022 قادما من الجونة.
وكتب مونتريال عبر حسابه الرسمي: "شكرا أحمد حمدي" ليعلن رحيل اللاعب بشكل رسمي.
صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.
ولعب حمدي 18 مباراة مع الفريق الأول للنادي الأهلي
وسجل 3 أهداف قبل رحيله في يناير 2019 لصفوف الجونة الذي خاض معه 42 مباراة وسجل 7 أهداف.
وخاض حمدي تجربته الاحترافية مع مونتريال الذي يشارك في منافسات الدوري الأمريكي في يناير 2022.
ولعب أحمد حمدي بصفوف مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر.
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