دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة

أقيمت 10 مباريات في الجولة العاشرة من مناسفات الموسم الجاري 2023-2024 لدوري المحترفين.

وتصدر وادي دجلة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بتروجت وغزل المحلة.

وشهدت نتائج الجولة العاشرة، 7 انتصارات و3 تعادلات وتم تسجيل 21 هدفا منهم 11 في الشوط الأول و10 في الشوط الثاني.

كما شهدت الجولة العاشرة من دوري المحترفين إشهار الحكام 6 بطاقات حمراء.

وشهدت مباراة لافيينا مع وي طرد أوتيكور أوين لاعب لافيينا وحسين ذكري حارس وي.

وطُرد مصطفى عبد الوهاب لاعب السكة الحديد ، وكذلك زياد محمد وأحمد ميكي ثنائي النجوم خلال مباراة الفريقين.

وفي مباراة بترول أسيوط مع مكادي، تعرض أحمد سعيد أوكا مدافع مكادي للبطاقة الحمراء.

في المقابل سجل باسم عادل لاعب السكة الحديد في مرمى النجوم من ركلة جزاء.

كما سجل أحمد عيد لاعب دكرنس في مرمى وادي دجلة من ركلة جزاء أيضا.