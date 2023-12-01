طارق مصطفى: هذا ما قلته للاعبين عقب المباراة.. ولا أحتاج للوقت للتعرف على فريقي

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عما قاله للاعبيه عقب المباراة ضد سيراميكا كليوباترا.

وحقق سيراميكا كلوباترا فوزا هاما على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "قلت للاعبين عقب المباراة أننا دخلنا في أجواء المباراة بشكل متأخر ولعبنا أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "أهدرنا الكثير من الفرص وسيراميكا لم يصل لمرمانا، وشكرت اللاعبين على مجوهدم الكبير جدا".

وتابع "الحاجة إلى الوقت للتعرف على اللاعبين؟ لا، لست في حاجة للوقت فأنا أعرف الفريق جيدا، لعبت أمام المصري بعد 4-5 أيام من توقيع عقد تدريبي وانتصرنا 4-0".

وواصل "اللاعبون لم يتأقلموا لطريقة لعبي بعد، فأنا ألعب كرة قدم هجومية، لكن بعد التأقلم بالتأكيد الأمور ستكون أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "أبارك لسيراميكا كليوباترا لديهم جهاز فني وفريق قوي، أيضا أتمنى التوفيق لنا في مباراة الإسماعيلي المقبلة ونحقق الفوز".

وانتصر سيراميكا كليوباترا للمباراة الثالثة على التوالي ضد البنك الأهلي، ففي المباراتين السابقتين لهذا اللقاء فاز سيراميكا في الجولة الـ20 من الدوري في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وكذلك فاز سيراميكا بنتيجة 6-4 في ركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في الموسم الماضي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

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