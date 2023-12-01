طارق مصطفى: هذا ما قلته للاعبين عقب المباراة.. ولا أحتاج للوقت للتعرف على فريقي

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عما قاله للاعبيه عقب المباراة ضد سيراميكا كليوباترا.

وحقق سيراميكا كلوباترا فوزا هاما على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "قلت للاعبين عقب المباراة أننا دخلنا في أجواء المباراة بشكل متأخر ولعبنا أفضل في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر دوري المحترفين - أبو العنين شحاتة مديرا فنيا لجمهورية شبين أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر

وأضاف "أهدرنا الكثير من الفرص وسيراميكا لم يصل لمرمانا، وشكرت اللاعبين على مجوهدم الكبير جدا".

وتابع "الحاجة إلى الوقت للتعرف على اللاعبين؟ لا، لست في حاجة للوقت فأنا أعرف الفريق جيدا، لعبت أمام المصري بعد 4-5 أيام من توقيع عقد تدريبي وانتصرنا 4-0".

وواصل "اللاعبون لم يتأقلموا لطريقة لعبي بعد، فأنا ألعب كرة قدم هجومية، لكن بعد التأقلم بالتأكيد الأمور ستكون أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "أبارك لسيراميكا كليوباترا لديهم جهاز فني وفريق قوي، أيضا أتمنى التوفيق لنا في مباراة الإسماعيلي المقبلة ونحقق الفوز".

وانتصر سيراميكا كليوباترا للمباراة الثالثة على التوالي ضد البنك الأهلي، ففي المباراتين السابقتين لهذا اللقاء فاز سيراميكا في الجولة الـ20 من الدوري في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وكذلك فاز سيراميكا بنتيجة 6-4 في ركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في الموسم الماضي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

الإسماعيلي الدوري المصري طارق مصطفى البنك الأهلي سيراميكا كليوبترا
نرشح لكم
دوري المحترفين - أبو العنين شحاتة مديرا فنيا لجمهورية شبين للمباراة الثالثة تواليا.. لعنة سيراميكا كليوباترا تصيب البنك الأهلي بهدف دون رد منافس الأهلي المحتمل - تقرير يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة.. ومدة غيابه اتهامات بالفساد والوساطة.. مدرب بني سويف يكشف كواليس الانسحاب والشركة الراعية ترد ببلاغ الزمالك يستنكر تصريحات وكيلة اللاعبين بخصوص زيزو ويعلن عن إجراء فوري الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) سيراميكا.. انتهاء المباراة التشكيل - بامبو يقود البنك الأهلي.. وثلاثي في هجوم سيراميكا فوز قاتل يعيد المصري للانتصارات في الدوري على حساب إنبي
أخر الأخبار
دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة 14 دقيقة | القسم الثاني
طارق مصطفى: هذا ما قلته للاعبين عقب المباراة.. ولا أحتاج للوقت للتعرف على فريقي 37 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 44 دقيقة | كرة يد
دوري المحترفين - أبو العنين شحاتة مديرا فنيا لجمهورية شبين ساعة | الكرة المصرية
أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو ساعة | سعودي في الجول
عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر ساعة | آسيا
مجموعة الأهلي - ميدياما يصعق شباب بلوزداد بفوز في الوقت القاتل ساعة | الكرة الإفريقية
عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر