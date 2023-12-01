كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

يد الزمالك

في مباراة قوية، تمكن البنك الأهلي من إقصاء النادي الأهلي بنتيجة 27-26 في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة اليد.

والأهلي هو متصدر المرحلة الأولى لدوري المحترفين، بينما يطارده البنك الأهلي في المركز الثاني.

على الجانب الآخر تغلب الزمالك على الجزيرة بنتيجة 30-29 ليتأهل إلى ربع النهائي بعد شوطين إضافيين.

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وفاز هيلوبوليس على الشمس برميات ترجيحية بعد التعادل 30-30.

فيما فاز سبورتنج على الطيران 23-19، وفاز الشرطة على قنا.

وتبقى مباراتين بين سموحة والقناة، وبين أصحاب الجياد و دلفي، يوم 5 ديسمبر.

وعقب انتهاء منافسات ثمن نهائي كأس مصر يتم الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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