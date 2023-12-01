دوري المحترفين - أبو العنين شحاتة مديرا فنيا لجمهورية شبين

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في الجولة الحادية عشر يوم الثلاثاء المقبل.

أعلن مجلس إدارة نادي جمهورية شبين تعيين أبو العنين شحاتة مديرا فنيا للفريق خلفا لمصطفى عبد الفتاح الذي كان مدربا بصفة مؤقته.

التغييرات الفنية التي حدثت منذ بداية الموسم وحتى الآن:

-

-إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف.

-استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد.

-استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم.

-إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا.

-استقالة نادر السيد من تدريب النجوم بعد الجولة السابعة وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد جودة.

-استقالة محمد حامد من تدريب بروكسي بعد الجولة السابعة وتعيين احمد سمير لمدة مباراة ثم عودته مرة أخرى.

-إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة بعد الجولة الثامنة وتعيين حسام عبدالعال.

-استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين بعد الجولة الثامنة وتعيين مصطفى عبدالفتاح مؤقتا.

-استقالة احمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا بعد الجولة التاسعة وتعيين عبد الباقي جمال.

-استقالة جمعة مشهور من تدريب وي بعد الجولة التاسعة ثم عاد مرة أخرى بعد قيادة ممدوح عبد الحي لمباراة إسكو في كأس مصر.

-استقالة محمد جودة من تدريب النجوم.

-استقالة مصطفى عبد الفتاح من تدريب جمهورية شبين وتعيين أبو العنين شحاتة.