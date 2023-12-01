أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

سافيتش - رونالدو -الهلال - النصر

أوقف الهلال سلسة اللا هزيمة لغريمه النصر وانفرد بصدارة الدوري السعودي.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الثنائي الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين (90 و90+1).

أخبار متعلقة:
عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر مجموعة الأهلي - ميدياما يصعق شباب بلوزداد بفوز في الوقت القاتل عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي gaming - استوديو لعبة STALKER 2 يكشف عن عدد ساعات اللعبة

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

ميتروفيتش وصل إلى الهدف رقم 13 خلف رونالدو (15) هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

المهاجم الصربي سجل في جميع مباريات الهلال أمام الفرق الكبرى بالدوري: (النصر - أهلي جدة - اتحاد جدة).

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي قوي وأهدر فرصتين محققتين عن طريق سالم الدوسري في الدقائق العشر الأولى من المباراة.

ورد النصر عن طريق تاليسكا الذي رواغ دفاع الهلال ووضع كرة ساقطة من فوق الحارس بونو لكنها مرت بجوار المرمى.

وغادر أليكس تيليس ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة وحل أيمن يحيى بدلا منه.

وسدد رونالدو تسديدة قوية لكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني مرر أيمن يحيى كرة عرضية متقنة قابلها تاليسكا بتسديدة يسارية مرت أعلى المرمى.

وأرسل سعود عبد الحميد عرضية من جهة اليمين قابلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفا للنصر بداعي التسلل على كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة 90 نفذ سالم الدوسري 9ركلة ركنية من جهة اليسار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ميتروفيتش برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وبعد دقيقة واحدة عاد ميتروفيتش لتسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال بعد مجهود فردي مميز، فيما حصل على البليهي على البطاقة الحمراء.

كريستيانو رونالدو الهلال السعودي النصر السعودي
نرشح لكم
حجازي يتحدث عن عودته المنتظرة للملاعب بعد غياب 6 أشهر مدرب اتحاد جدة يؤكد مشاركة حجازي أمام أصفهان يوم الاثنين تقرير: رابطة الدوري السعودي تجهز أجندة المواسم المقبلة من الآن مدرب النصر بعد ثلاثية الهلال: "VAR" يحتاج إلى "VAR" يراقبه تاليسكا بعد الخسارة من الهلال: سنتوج بلقب الدوري جيسوس: كان بإمكاننا الفوز على النصر بخماسية سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي
أخر الأخبار
مجموعة الزمالك - صاروخية عكاشة تكتب انتصارا لـ أبو سليم على ساجرادا 47 ثاتيه | الكرة الإفريقية
مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سوبر سبورت 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإفريقي يعلن تدشين مركز كاف للأبحاث 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أسماء نجوم كرة القدم 56 دقيقة | كويز في الجول
استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) برايتون.. بورنموث (1)-(1) أستون فيلا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) فولام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس إنجلترا - صدام ناري بين ليفربول وأرسنال.. وغياب متوقع لـ صلاح والنني ساعة | المحترفون
تشكيل ليفربول - لويس دياز رفقة صلاح ونونيز في الهجوم أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر