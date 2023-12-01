أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو

أوقف الهلال سلسة اللا هزيمة لغريمه النصر وانفرد بصدارة الدوري السعودي.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الثنائي الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين (90 و90+1).

النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

ميتروفيتش وصل إلى الهدف رقم 13 خلف رونالدو (15) هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

المهاجم الصربي سجل في جميع مباريات الهلال أمام الفرق الكبرى بالدوري: (النصر - أهلي جدة - اتحاد جدة).

















































وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي قوي وأهدر فرصتين محققتين عن طريق سالم الدوسري في الدقائق العشر الأولى من المباراة.

ورد النصر عن طريق تاليسكا الذي رواغ دفاع الهلال ووضع كرة ساقطة من فوق الحارس بونو لكنها مرت بجوار المرمى.

وغادر أليكس تيليس ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة وحل أيمن يحيى بدلا منه.

وسدد رونالدو تسديدة قوية لكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني مرر أيمن يحيى كرة عرضية متقنة قابلها تاليسكا بتسديدة يسارية مرت أعلى المرمى.

وأرسل سعود عبد الحميد عرضية من جهة اليمين قابلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفا للنصر بداعي التسلل على كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة 90 نفذ سالم الدوسري 9ركلة ركنية من جهة اليسار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ميتروفيتش برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وبعد دقيقة واحدة عاد ميتروفيتش لتسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال بعد مجهود فردي مميز، فيما حصل على البليهي على البطاقة الحمراء.