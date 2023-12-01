عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

تميمة كأس آسيا - قطر 2023

كشفت اللجنة المنظمة لكأس آسيا (قطر 2023) عن تميمة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في براحة مشيرب.

وتتألف تميمة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد، التي تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وتضم التميمة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءاً في نسخة جديدة من كأس آسيا.

وتعتبر عائلة التميمة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاماً، عندما استضافت قطر النسخة الـ 15 من البطولة القارية.

أخبار متعلقة:
إقبال كبير على تذاكر كأس آسيا 2023 قرعة كأس آسيا تحت 23 - 6 منتخبات عربية تتنافس على 3 مقاعد لـ أولمبياد باريس 2024 تخصيص عوائد مبيعات تذاكر كأس آسيا 2023 لدعم جهود إغاثة فلسطين نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا 2023

وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.

ومن جهته قال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023: "عودة التميمة إلى نسخة هذا العام من البطولة، يعد دليلاً واضحاً على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر".

شخصيات التميمة من رسم الفنان القطري أحمد المعاضيد، الذي منح كل فرد في عائلة الجربوع صفة مميزة، حيث ترمز كل شخصية إلى الدور الذي يقوم به كل لاعب في مباراة كرة القدم لنجاح الفريق. وتمثل عائلة التميمة مناطق قطر الأربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وترمز إلى القوة الموحدة للرياضة، والدور المحوري للعائلة في نمو وازدهار المجتمعات.

وقال المعاضيد: "منذ بداية العمل على مشروع تعويذة البطولة، أردنا تقديم عمل فني يشكل مصدر إلهام لأفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من كأس آسيا. خلال المراحل الأولى من مشروع التعويذة، انصب تركيزنا في البحث بشكل عميق في بيئتنا الطبيعية وتراثنا الغني، ووجدنا في حيوان الجربوع المعروف في صحراء قطر، الخيار الأمثل الذي يجسد ما يحدث في أرض الملعب".

وتحولت شخصيات التميمة إلى فيلم رسوم متحركة أخرجه فهد الكواري وقدم أغنيته القنانة القطرية دانا المير والفنان طارق العربي طرقان الصوت الشهير لأغاني قناة "سبيس تون" لمسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال.

وتضم عائلة التميمة سبوق الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر.

أما فريحة فهي البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر.

تمبكي، الأخ الأصغر لسبوق يحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر. إضافة إلى الأب زكريتي باللون الأخضر، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة زكريت التي تقع غرب قطر، والأم ترينة التي جاءت باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة بجنوب قطر.

قطر كأس آسيا 2023 قطر 2023 تميمة كأس آسيا حيوان الجربوع
نرشح لكم
4 طلبات من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى فيفا بسبب ما يحدث في غزة البدري يتمسك بفرص تأهل الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يقترب من توديع كأس الاتحاد الآسيوي مباراة شهدت لقطة أخلاقية من رونالدو.. النصر يتعادل مع برسبوليس بدون أهداف لأول مرة.. فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي منافس الأهلي المحتمل – اتحاد جدة يفوز على أجمك ويتأهل لدور الـ16 في آسيا رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) برسبوليس
أخر الأخبار
طارق مصطفى: هذا ما قلته للاعبين عقب المباراة.. ولا أحتاج للوقت للتعرف على فريقي 3 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 11 دقيقة | كرة يد
دوري المحترفين - أبو العنين شحاتة مديرا فنيا لجمهورية شبين 35 دقيقة | الكرة المصرية
أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو 41 دقيقة | سعودي في الجول
عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر 58 دقيقة | آسيا
مجموعة الأهلي - ميدياما يصعق شباب بلوزداد بفوز في الوقت القاتل ساعة | الكرة الإفريقية
عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
gaming - استوديو لعبة STALKER 2 يكشف عن عدد ساعات اللعبة ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر