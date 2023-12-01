عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر

كشفت اللجنة المنظمة لكأس آسيا (قطر 2023) عن تميمة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في براحة مشيرب.

وتتألف تميمة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد، التي تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وتضم التميمة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءاً في نسخة جديدة من كأس آسيا.

وتعتبر عائلة التميمة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاماً، عندما استضافت قطر النسخة الـ 15 من البطولة القارية.

وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.

ومن جهته قال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023: "عودة التميمة إلى نسخة هذا العام من البطولة، يعد دليلاً واضحاً على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر".

شخصيات التميمة من رسم الفنان القطري أحمد المعاضيد، الذي منح كل فرد في عائلة الجربوع صفة مميزة، حيث ترمز كل شخصية إلى الدور الذي يقوم به كل لاعب في مباراة كرة القدم لنجاح الفريق. وتمثل عائلة التميمة مناطق قطر الأربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وترمز إلى القوة الموحدة للرياضة، والدور المحوري للعائلة في نمو وازدهار المجتمعات.

وقال المعاضيد: "منذ بداية العمل على مشروع تعويذة البطولة، أردنا تقديم عمل فني يشكل مصدر إلهام لأفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من كأس آسيا. خلال المراحل الأولى من مشروع التعويذة، انصب تركيزنا في البحث بشكل عميق في بيئتنا الطبيعية وتراثنا الغني، ووجدنا في حيوان الجربوع المعروف في صحراء قطر، الخيار الأمثل الذي يجسد ما يحدث في أرض الملعب".

وتحولت شخصيات التميمة إلى فيلم رسوم متحركة أخرجه فهد الكواري وقدم أغنيته القنانة القطرية دانا المير والفنان طارق العربي طرقان الصوت الشهير لأغاني قناة "سبيس تون" لمسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال.

وتضم عائلة التميمة سبوق الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر.

أما فريحة فهي البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر.

تمبكي، الأخ الأصغر لسبوق يحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر. إضافة إلى الأب زكريتي باللون الأخضر، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة زكريت التي تقع غرب قطر، والأم ترينة التي جاءت باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة بجنوب قطر.