عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

استعاد ناد ضمك الانتصارات في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وسجل أهداف ضمك كل من: جورج نكودو في الدقيقتين 16 و 65، وعبدالعزيز الشهراني في الدقيقة 36، وأسان سيساي في الدقيقة 90 6.

وجاء هدفا الفيحاءِ عن طريق هنري أونيكورو في الدقيقتين 56 و 69.

ضمك استعاد الانتصارات بعدما تعادل خلال المباراتين الماضيتين حيث غاب طارق حامد عنهما بسبب تعرضه للإيقاف.

وتعرض طارق حامد لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين لسوء السلوك خلال مواجهة الخليج حسبما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

الفوز رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.