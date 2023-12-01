gaming - استوديو لعبة STALKER 2 يكشف عن عدد ساعات اللعبة

في مقابلة حديثة مع موقع Gamersky الصيني، كشف استوديو GSC Game World عن طول أحداث لعبة Stalker 2 المنتظرة.

وشدد أن قصتها الرئيسية ستمتد مدتها لـ40 ساعة تقريبا، بينما قال المطور في السابق إن بإمكان اللاعبين قضاء “مئات” الساعات في اللعبة، اعتمادا على مدى تفاعلهم مع المحتوى الاختياري، وهو ما يعني أنه قد يكون تم إزالة بعض الأحداث من اللعبة، أو أن دعاية الاستوديو السابقة كانت مبالغة.

كشف أيضا الاستوديو المطور أن لعبة S.T.A.L.K.E.R. 2 سيكون لها أربع نهايات مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون للمهام الجانبية أيضا نهايات متعددة، بينما سيؤثر بعضها على القصة الرئيسية بشكل ملحوظ.

نفى الفريق وجود أي نية لإطلاق اللعبة على PS5، وصمم أن التركيز الكامل لديهم على إكس بوكس والحاسب فقط وخدمة Xbox Game pass.