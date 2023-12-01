منافس الأهلي المحتمل - تقرير يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة.. ومدة غيابه
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 21:06
كتب : FilGoal
يسيطر القلق على الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة السعودي بسبب إصابة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة.
وغادر بنزيمة مباراة اتحاد جدة أمام الخليج قبل نهاية الشوط الأول بسبب معاناته من الإصابة.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إصابة كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية.
وأوضحت التقارير أن بنزيمة يحتاج إلى العلاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام.
بنزيمة هو الهداف الأول لاتحاد جدة في الدوري السعودي بالموسم الحالي برصيد 9 أهداف.
ويستعد اتحاد جدة للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.
ويبدأ حامل لقب الدوري السعودي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.
الفائز من المواجهة سيلعب ضد الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة التي تستضيفها السعودية.
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