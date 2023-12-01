Gaming - تعرف على قائمة الألعاب المجانية على Xbox

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

Xbox

أعلنت مايكروسوفت عن قائمة حافلة من الألعاب القادمة في ديسمبر الحالي بشكل مجاني لمشتركي خدمة Xbox Game Pass على الحاسب، ومنصة Xbox، ومن خلال البث السحابي.

القائمة كما يلي:

تاريخ التوفر

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اللعبة

المنصة

1 ديسمبر

Spirit Of The North: Enhanced Edition

Console, PC, Cloud

1 ديسمبر

SteamWorld Build

Console, PC, Cloud

5 ديسمبر

Clone Drone In The Danger Zone

Series X|S, PC, Cloud

5 ديسمبر

Rise Of The Tomb Raider

Console, PC, Cloud

5 ديسمبر

While The Iron's Hot

Console, PC, Cloud

5 ديسمبر

World War Z Aftermath

Console, PC, Cloud

7 ديسمبر

Goat Simulator 3

Series X|S, PC, Cloud

8 ديسمبر

Against The Storm

PC

12 ديسمبر

Tin Hearts

Console, PC, Cloud

14 ديسمبر

Far Cry 6

Console, PC, Cloud

لا شك أن خدمة Xbox Gamepass تمثل عنصر جذب كبير لمنصات الحاسب و Xbox نظرا لغلاء الأسعار الحالي، وما تقدمه الخدمة من قيمة مقابل سعر حيث تمتلك مكتبة الاشتراك مجموعة ضخمة من الألعاب الرائعة وتزداد هذه المكتبة تشبعًا بالألعاب الكبيرة شهريا.

هذا الشهر نرشح لك Far Cry 6 أو Rise of The Tomb Raider إذا كنت من محبي ألعاب الأكشن، و World War Z أو Remnants II إذا كنت من محبي الألعاب الجماعية.

games gaming Gamers Xbox Rise of The Tomb Raider
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