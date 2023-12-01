Gaming - تعرف على قائمة الألعاب المجانية على Xbox
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 20:45
كتب : FilGoal
أعلنت مايكروسوفت عن قائمة حافلة من الألعاب القادمة في ديسمبر الحالي بشكل مجاني لمشتركي خدمة Xbox Game Pass على الحاسب، ومنصة Xbox، ومن خلال البث السحابي.
القائمة كما يلي:
|
تاريخ التوفر
|
اللعبة
|
المنصة
|
1 ديسمبر
|
Spirit Of The North: Enhanced Edition
|
Console, PC, Cloud
|
1 ديسمبر
|
SteamWorld Build
|
Console, PC, Cloud
|
5 ديسمبر
|
Clone Drone In The Danger Zone
|
Series X|S, PC, Cloud
|
5 ديسمبر
|
Rise Of The Tomb Raider
|
Console, PC, Cloud
|
5 ديسمبر
|
While The Iron's Hot
|
Console, PC, Cloud
|
5 ديسمبر
|
World War Z Aftermath
|
Console, PC, Cloud
|
7 ديسمبر
|
Goat Simulator 3
|
Series X|S, PC, Cloud
|
8 ديسمبر
|
Against The Storm
|
PC
|
12 ديسمبر
|
Tin Hearts
|
Console, PC, Cloud
|
14 ديسمبر
|
Far Cry 6
|
Console, PC, Cloud
لا شك أن خدمة Xbox Gamepass تمثل عنصر جذب كبير لمنصات الحاسب و Xbox نظرا لغلاء الأسعار الحالي، وما تقدمه الخدمة من قيمة مقابل سعر حيث تمتلك مكتبة الاشتراك مجموعة ضخمة من الألعاب الرائعة وتزداد هذه المكتبة تشبعًا بالألعاب الكبيرة شهريا.
هذا الشهر نرشح لك Far Cry 6 أو Rise of The Tomb Raider إذا كنت من محبي ألعاب الأكشن، و World War Z أو Remnants II إذا كنت من محبي الألعاب الجماعية.