ميسي: ليفاندوفسكي أزعجني لهذا السبب بالرغم من صدق كلماتي

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

ميسي وليفاندوفسكي

كشف ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي عن سبب خلافه مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني وانزعاجه من كلماته.

وقال ميسي في حوار مع "داتاريف" الأرجنتيني قائلا: "شعرت بالانزعاج من كلمات ليفاندوفسكي، لأنني عندما توجت بجائزة الكرة الذهبية، كنت أعني كل كلمة قلتها في أحقيته بالتتويج بها في 2021، ولذلك كنت غاضبا منه".

واعترف ميسي في 2021 قائلا: "اتفق الجميع على أن ليفاندوفسكي يستحق الجائزة في العام الماضي، أعتقد أن مجلة فرانس فوتبول يجب أن تمنحه الكرة الذهبية".

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ورد ليفاندوفسكي عليه قائلا: "كنت أتمنى أن تكون كلمات ميسي صادقة وليست فارغة".

وأضاف ميسي "تحدثت مع ليفاندوفسكي بعد مباراة الأرجنتين ضد بولندا في كأس العالم 2022، كنت غاضبا ولم أتذكر ماذا قال لي، تحدثت معه فيما بعد عن برشلونة كناد ومدينة".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت معه أيضا عن ما أزعجني وقال لي إن كلماته فهمت بشكل خاطئ وأن ذلك مجرد سوء تفاهم وأن حديثه لم يؤخذ بشكل كامل بل تم اقتطاعه".

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف موسم 2022-2023 مقابل 45 مليون يورو من نادي بايرن ميونيخ الألماني وفاز بجائزة هداف الدوري الإسباني للموسم الماضي بالإضافة إلى تتويجه ببطولة الدوري والسوبر المحليان.

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