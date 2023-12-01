انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3) - (0) النصر.. هيمنة زرقاء

يستضيف الهلال منافسه النصر في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر الأساسي.

في المقابل يقود الصربي الكساندر ميتروفيتش هجوم الهلال الذي يغيبه عنه البرازيلي نيمار للغصابة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال والنصر ضمن الدوري السعودي.

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نهاية المباراة

ق72 هدف ملغي للنصر بداعي التسلل على كريستيانو رونالدو.

ق65 كرة عرضية من سعود عبد الحميد من جهة اليمين قابلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

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نهاية الشوط الأول

ق26 تسددية خطيرة من مالكوم تمر بجوار مرمى النصر بغرابة

ق23 تسديدة قوية من رونالدو من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ياسين بونو من أسفل يمين مرماه.

ق12 مراوغة رائعة من تاليسكا لمدافعي الهلال ويضع الكرة أعلى من ياسين بونو لكنها مرت بجوار المرمى

ق8 سالم الدوسري يهدر مجددا فرصة تسجيل الهدف الأول ويضع الكرة أعلى المرمى الخالي من حارسه نواف العقيدي

ق5 سالم الدوسري يهدر فرصة هدف محقق ويضع الكرة أعلى مرمى النصر

ق3 ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة ارضية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق المباراة