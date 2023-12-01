الزمالك يستنكر تصريحات وكيلة اللاعبين بخصوص زيزو ويعلن عن إجراء فوري

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا يستنكر من خلاله تصريحات نور العيسوي وكيلة اللاعبين بشأن احتراف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تماماً فيما يخص "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي.

وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.

ماذا حدث؟

ظهرت وكيلة اللاعبين نور العيسوي عبر قناة الزمالك أمس الخميس.

وأبدت العيسوي اعتقادها أن الوقت قد حان لاحتراف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك خارج مصر.

وفي بيان لاحق قالت الوكيلة:

"ليس من شأني تفريق الأندية المصرية من نجومها كما يشاع سواء عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أو محمد الشناوي حارس الأهلي".

"كوكيلة لاعبين لا يهمني سوى المنتخب الوطني لذا يجب على الأندية المصرية منح الفرصة لنجومها بالاحتراف في أندية أوروبا لصناعة أكثر من محمد صلاح جديد في ضوء تطوير الكرة المصرية والارتقاء بها خلال الأعوام المقبلة".