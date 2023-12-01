الدرجة الثانية ب - القزازين يواصل مفاجآته.. والترسانة يستفيد من انسحاب التليفونات

أختتمت اليوم الجمعة منافسات مباريات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني ب الذي يتكون من 6 مجموعات.

وواصل مركز شباب القزازين صدارته للمجموعة الخامسة.

فيما حصل الترسانة على ثلاث نقاط من مباراة تليفونات بني سويف بعد انسحاب الأخير بالمجموعة الثانية.

واليكم نتائج مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية ب:

المجموعة الأولى

ملوي 0-2 أسمنت أسيوط

الألومنيوم 4-1 شبان قنا

طهطا 0-1 الأقصر

ديروط 0-0 كيما أسوان

ويتصدر المجموعة أسمنت أسيوط برصيد 13 نقطة

المجموعة الثانية

الترسانة 2-0 تليفونات بني سويف

نجوم مصر 1-1 الواسطى

المنيا 1-0 مركز شباب مغاغة

مركز شباب طامية 1-1 الفيوم

ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 14 نقطة

المجموعة الثالثة

منتخب السويس 1-0 العريش

نجمة سيناء 1-2 جنوب سيناء

المستقبل 0-0 العبور

المريخ 2-0 الشمس

ويتصدر العبور المجموعة برصيد 11نقطة

المجموعة الرابعة

بورفؤاد 2-2 إيسترن كومباني

اتحاد الشرطة 0-0 الإنتاج الحربي

بورتو 0-1 مصر للتأمين

ألو ايجيبت 0-0 كهرباء الإسماعيلية

ويتصدر كهرباء الإسماعيلية المجموعة برصيد 13 نقطة

المجموعة الخامسة

المنصورة 1-1 كفر الشيخ

القزازين 2-0 ش تلا

صيد المحلة 1-1 بني عبيد

نبروه 2-1 بلقاس

مالية كفر الزيات 1-1 بايونيرز

ويتصدر مركز شباب القزازين المجموعة برصيد 13 نقطة

المجموعة السادسة

دمنهور 1-1 دلفي

المجد 0-1 الهلال

الأوليمبي 1-1 م ش كوم حمادة

طلائع الأسطول 2-2 الحمام

سبورتنج 4-1 الإسكندرية للبترول

ويتصدر سبورتنج المجموعة برصيد 11 نقطة