الدرجة الثانية ب - القزازين يواصل مفاجآته.. والترسانة يستفيد من انسحاب التليفونات

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 19:13

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أختتمت اليوم الجمعة منافسات مباريات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني ب الذي يتكون من 6 مجموعات.

وواصل مركز شباب القزازين صدارته للمجموعة الخامسة.

فيما حصل الترسانة على ثلاث نقاط من مباراة تليفونات بني سويف بعد انسحاب الأخير بالمجموعة الثانية.

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واليكم نتائج مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية ب:

المجموعة الأولى

ملوي 0-2 أسمنت أسيوط

الألومنيوم 4-1 شبان قنا

طهطا 0-1 الأقصر

ديروط 0-0 كيما أسوان

ويتصدر المجموعة أسمنت أسيوط برصيد 13 نقطة

المجموعة الثانية

الترسانة 2-0 تليفونات بني سويف

نجوم مصر 1-1 الواسطى

المنيا 1-0 مركز شباب مغاغة

مركز شباب طامية 1-1 الفيوم

ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 14 نقطة

المجموعة الثالثة

منتخب السويس 1-0 العريش

نجمة سيناء 1-2 جنوب سيناء

المستقبل 0-0 العبور

المريخ 2-0 الشمس

ويتصدر العبور المجموعة برصيد 11نقطة

المجموعة الرابعة

بورفؤاد 2-2 إيسترن كومباني

اتحاد الشرطة 0-0 الإنتاج الحربي

بورتو 0-1 مصر للتأمين

ألو ايجيبت 0-0 كهرباء الإسماعيلية

ويتصدر كهرباء الإسماعيلية المجموعة برصيد 13 نقطة

المجموعة الخامسة

المنصورة 1-1 كفر الشيخ

القزازين 2-0 ش تلا

صيد المحلة 1-1 بني عبيد

نبروه 2-1 بلقاس

مالية كفر الزيات 1-1 بايونيرز

ويتصدر مركز شباب القزازين المجموعة برصيد 13 نقطة

المجموعة السادسة

دمنهور 1-1 دلفي

المجد 0-1 الهلال

الأوليمبي 1-1 م ش كوم حمادة

طلائع الأسطول 2-2 الحمام

سبورتنج 4-1 الإسكندرية للبترول

ويتصدر سبورتنج المجموعة برصيد 11 نقطة

القسم الثاني ب
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